पुणे
Dhayari Traffic Jam: वाहतूक कोंडी रोखणारे पोल पुन्हा जमीनदोस्तच मानाजीनगरमध्ये पाचव्यांदा तोडफोड; प्रशासकीय खर्चाचा अपव्यय
Traffic Congestion Issue in Manajinagar Area: नऱ्हे मानाजीनगर वाहतूक कोंडी आणि नवले हॉस्पिटल रस्त्यावरील सिमेंट पोल तोडफोडीमुळे नागरिक संतप्त. वाहतूक कोंडी, सिमेंट पोल तोडफोड आणि प्रशासकीय खर्चाचा अपव्यय वाढल्याची स्थानिकांची तक्रार.
धायरी : नऱ्हे गावातील मानाजीनगर परिसरातील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी नवले हॉस्पिटलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बसवलेले सिमेंट आणि लोखंडी खांब अज्ञातांकडून पुन्हा एकदा तोडण्यात आले आहेत.