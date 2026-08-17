Ghodegaon News : नारोडी येथील प्रणित वाबळे यांनी सीएपीएफ यूपीएससी सीएफ असिस्टंट कमांडंट २०२५ या परीक्षेत भारतामध्ये ५२ वा रँक मिळवून यशस्वी

घोडेगाव - नारोडी (ता. आंबेगाव) येथील प्रणित भाऊसाहेब वाबळे यांनी सीएपीएफ यूपीएससी सीएफ असिस्टंट कमांडंट २०२५ या परीक्षेत भारतामध्ये ५२ वा रँक मिळवून यशस्वी झाला आहे. याबद्दल ग्रामस्थांनी त्याचे वडिल, आई व बहिण यांच्या भक्कम पाठींब्यामुळे यश मिळविल्यामुळे त्यांचे अभिनंद केले आहे. प्रणितचा हा दुसरा प्रयत्न होता, मागच्या प्रयत्नामध्ये मला अपयश आलं होतं आणि यावर्षी त्याने जिद्दीने परीक्षेत बावन्नावा रँक प्राप्त केलेला आहे. .वडिलांची जन्मभूमी नारोडी असली तरी प्रणितचा जन्म हा पिंपरी चिंचवडचाच. शालेय शिक्षण दहावीपर्यंतचे हे पिंपरी चिंचवड मधील टाटा मोटर्स विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल, पिंपरी. येथे झाले. ग्रॅज्युएशन पिंपरी येथील प्रतिभा कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड कॉम्प्युटर स्टडीज येथे झालं. बीएससी स्टॅटीस्टीक्स मधून झाले. दहावी झाल्यानंतर मुलांना नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी किंवा आयएमएफ डिफेन्स या क्षेत्रामध्ये प्रवेश घेऊन परीक्षा दिली. यामध्ये त्याला पहिल्यांदा अपयश आले..वडील हे १९६६ पासून टाटा मोटर्स पिंपरी चिंचवड येथे आणि आई रत्ना ही एक गृहिणी आहे तर बहीण वेदीका ही बीसीए करत आहे. शालेय जीवनात अनेक शिक्षकांचा मार्गदर्शन मिळाले. घरची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असल्यामुळे जास्त संघर्ष करावा लागला नाही. जेव्हा ज्या ज्या सुविधा हव्या आहेत त्या त्या आई-वडिलांनी उपलब्ध करिन दिल्यामुळे शिक्षण घेण्यात कोणतीही अडचण आली नाही. स्पोर्ट्स किंवा वक्तृत्व किंवा नाटक असू देत सगळ्यात ज्या एक्स्ट्रा करीकुलर अॅक्टिव्हिटीज असतात त्यामध्ये त्यांनी नेहमीच सहभाग घेतला..२०२० नंतर त्याने यूपीएससीच्या एक्झामची तयारी सुरू केली. सिव्हिल सर्विसची त्यामध्ये सतत अपयश आलेले होते सीएपीएफचा देखील त्याचा दुसरा प्रयत्न होता. जो संघर्ष आहे तो अपयशाविरुद्धचा संघर्ष आहे असे समजून प्रयत्न सुरु ठेवले. संघर्षामध्ये मला सगळ्यात जास्त साथ लाभली ती माझ्या आई-वडिलांची, माझ्या बहिणीची आणि माझे मित्र शिवानंद भागले, अभिषेक घुले, जयदीप सोमवंशी, यश येवला, प्रसाद पवार यांची. माझ्यासोबतच यूपीएससीची तयारी करत असलेले श्रेयस मोहरले यांनी खूप मोलाची साथ दिली..2020 मध्ये जेव्हा माझा पहिल्यांदा अपयश आलं तेव्हा माझे गुणवत्ता यादीत नाव सुद्धा नव्हतं आणि यावर्षी माझं गुणवत्ता यादीमध्ये बावन्नव्या क्रमांकावर नाव होते. ती त्यांच्यासाठी खूप मोठी समाधानाची गोष्ट होती. यूपीएससीच्या प्रवासामध्ये त्याने जो अभ्यास केला. तो त्याच्या मित्रांसोबत केला. कधीच कुठल्याच क्लासेस मधनं त्याने अभ्यास केलेला नाही. सर्व मित्रांनी एकमेकांना मार्गदर्शन केलं. एकमेकांना साथ दिली. वाईट परिस्थितीमध्ये हे सगळे मित्र आणि त्याचे आई वडील सोबत होते आणि अत्यंत निरागस निर्मळ भावनेने एकमेकांची मदत करायचो. नोट्स शेअरिंग असेल वेगवेगळ्या विषयांवर ग्रुप डिस्कशन असेल आणि सामाजिक नंतर आर्थिक आणि राजकीय या सगळ्या घडामोडींवरती लक्ष असायचं..याबाबत प्रणित वाबळे म्हणाले, सीएफ म्हणजे सेंट्रल आर्म पोलीस कोर्सेस केंद्रीय सशस्त्र बल आहे. हा सगळा पॅरामिलिटरी कोर्सेस आहे. ज्या भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी कामाला येतात जर भारतामध्ये कुठे दंगे होत असतील, जर भारतामध्ये कुठे काही नैसर्गिक आपत्ती आली, एअरपोर्टची सिक्युरिटी असू देत किंवा नक्षलवाद्यांविरुद्धचा लढा असू देत किंवा जम्मू कश्मीरमध्ये आतंकवादन विरुद्धचा धडा असू देत या सगळ्या अंतर्गत सुरक्षाच्या ज्या ज्या मोहिमा असतात यांच्यावरती जबाबदारी असते. असिस्टंट कमांडंट ही त्यांच्यामधली एक ऑफिसरची रॅंक आहे. जी गॅजेटेड रँक आहे. ही परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करत असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.