पुणे

Ghodegaon News : नारोडी येथील प्रणित वाबळे यांनी सीएपीएफ यूपीएससी सीएफ असिस्टंट कमांडंट २०२५ या परीक्षेत भारतामध्ये ५२ वा रँक मिळवून यशस्वी

2020 मध्ये जेव्हा माझा पहिल्यांदा अपयश आलं तेव्हा माझे गुणवत्ता यादीत नाव सुद्धा नव्हतं आणि यावर्षी माझं गुणवत्ता यादीमध्ये बावन्नव्या क्रमांकावर नाव होते.
Pranit Wabale

Pranit Wabale

sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव - नारोडी (ता. आंबेगाव) येथील प्रणित भाऊसाहेब वाबळे यांनी सीएपीएफ यूपीएससी सीएफ असिस्टंट कमांडंट २०२५ या परीक्षेत भारतामध्ये ५२ वा रँक मिळवून यशस्वी झाला आहे. याबद्दल ग्रामस्थांनी त्याचे वडिल, आई व बहिण यांच्या भक्कम पाठींब्यामुळे यश मिळविल्यामुळे त्यांचे अभिनंद केले आहे. प्रणितचा हा दुसरा प्रयत्न होता, मागच्या प्रयत्नामध्ये मला अपयश आलं होतं आणि यावर्षी त्याने जिद्दीने परीक्षेत बावन्नावा रँक प्राप्त केलेला आहे.

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