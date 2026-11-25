कोंढवा - परीक्षा संपली होती... घरी पोहोचण्याची ओढ घेऊन काही विद्यार्थी बसची प्रतीक्षा करत थांबले होते. मात्र, घरी जाण्याची प्रतीक्षा ही काही क्षणांतच काळाचा घाला ठरली. बोपदेव घाटाकडून भरधाव वेगाने आलेल्या टेम्पोने ट्रिनिटी कॉलेजसमोरील बसथांब्यावर उभ्या विद्यार्थ्यांना चिरडले. यात तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले..या अपघाताने अरुंद रस्त्याची, तीव्र उताराची आणि सुरक्षित बसथांब्याचा प्रश्न समोर आणला आहे. महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या या रस्त्याचे रुंदीकरण ६० मीटरपर्यंत मंजूर असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात आज या ठिकाणी जेमतेम १० ते १२ मीटरचा रस्ता उपलब्ध आहे. या अरुंद रस्त्याने तीन विद्यार्थ्यांचा जीव घेतला आहे. बोपदेव घाटाकडून येवलेवाडीकडे येताना या रस्त्यावर तीव्र उतार आहे..उतारावरून खाली येणाऱ्या वाहनांना नैसर्गिकरीत्या वेग मिळतो. सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर या रस्त्याची दुरुस्ती आणि डागडुजी करण्यात आली होती. त्यामुळे रस्ता चांगला झाला असला, तरी त्याची रुंदी मर्यादित असल्याने वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम आहे. तीव्र उतार, वाहनांचा वेग आणि अरुंद रस्त्याच्या एकीत्रित समस्यांमुळे अपघाताचा धोका मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाला आहे..बुधवारी दुपारी बोपदेव घाटातून भरधाव वेगाने येणारा टेम्पो ट्रिनिटी कॉलेजसमोर आला. त्यावेळी समोर असलेल्या चारचाकी मोटारीला वाचविण्याच्या प्रयत्नात टेम्पो चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या महाविद्यालयाच्या बसथांब्यावर प्रतीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टेम्पोने चिरडले. या धडकने तीन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. अभियांत्रिकीच्या परीक्षा सुरू आहेत. सकाळच्या सत्रातील परीक्षा संपवून हे विद्यार्थी घरी जाण्यासाठी बसची प्रतीक्षा करत होते..या दुर्घटनेनंतर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न पुन्हा गंभीरपणे समोर आला आहे. तीव्र उताराच्या ठिकाणी वाहतुकीसाठी पुरेशी जागा का उपलब्ध नाही? विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बसची प्रतीक्षा करता येईल, अशी व्यवस्था का करण्यात आली नाही? हे प्रश्न आता अनुत्तरित आहेत. हा बसथांबा उतार आणि वाहतुकीचा वेग लक्षात घेता सुरक्षित ठिकाणी मागे घेण्याची गरज आहे. बसथांब्याचे स्थान, रस्त्याची रुंदी, वाहनांचा वेग आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित जागा यांचा एकत्रित विचार करून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.