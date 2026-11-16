केंद्राच्या शिष्टमंडळाकडून नाशिकच्या शेती, उद्योगांची पाहणी

केंद्राच्या शिष्टमंडळाकडून
शेती, उद्योगांची पाहणी
३१ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अभ्यास दौरा
नाशिक : केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही.अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील ३१ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने नाशिक जिल्ह्याचा अभ्यास दौरा केला. या दौऱ्यात आधुनिक शेती, कृषी प्रक्रिया, निर्यात, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी उद्योग आणि पारंपरिक व्यवसायांची पाहणी करण्यात आली.
दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात सह्याद्री फार्म्सला भेट देऊन द्राक्ष, केळी व डाळिंब निर्यात व्यवस्था, पॅकहाऊस, प्रक्रिया केंद्रे आणि मूल्यवर्धन साखळीची माहिती घेण्यात आली. हवामान बदलाला तोंड देणारे पीकवाण, ड्रोन तंत्रज्ञान, कृषी सौर ऊर्जा आणि रोबोटिक्सच्या वापराची माहितीही अधिकाऱ्यांनी घेतली.
सावरगाव येथे शेतकरी गटाशी संवाद साधून शेतीतील संधी व आव्हानांचा आढावा घेतला. सगीर गावातील कुक्कुटपालन व्यवसायाचीही पाहणी केली. अक्राळे-दिंडोरी येथील रिलायन्स लाइफ सायन्सेसमध्ये जैवऔषधनिर्मिती व प्लाझ्मा उत्पादन प्रक्रिया समजून घेतली. सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील टीडीके इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा येथे आधुनिक उत्पादन प्रणालीची माहिती घेतली. सुला व्हाइनयार्ड्समध्ये वाइननिर्मिती व कृषी पर्यटनाचा अभ्यास केला.
येवला येथील कापसे पैठणी केंद्रात पारंपरिक विणकाम, महिला रोजगार आणि निर्यातीच्या संधींबाबत चर्चा केली. कुंभमेळा आयुक्त कार्यालयात आगामी कुंभमेळ्याच्या नियोजनाची, तर एबीबी कंपनीत वीज उपकरणे निर्मिती व वितरण यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणाची माहिती घेतली. या दौऱ्यामुळे नाशिकच्या कृषी, औद्योगिक आणि पारंपरिक व्यवसायांमधील आर्थिक संधींचा केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष अभ्यास करता आला. दौऱ्याचे समन्वय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले, तर सह्याद्री फार्म्सने नियोजनात सहकार्य केले.
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