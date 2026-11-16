एकोणीस हजार उत्तरपत्रिकांची अनधिकृत तपासणी

नाशिक, ता. १६ : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या (नाशिक) १९ हजार २३१ उत्तरपत्रिका संबंधित विषयांचे तज्ज्ञ नसलेल्या व अनधिकृत शिक्षकांकडून तपासून घेत विद्यापीठासह विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. लासूर स्टेशन (ता. गंगापूर) येथील छत्रपती शाहू कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या परीक्षा मूल्यमापन केंद्रावर हा प्रकार घडला. यासह विद्यापीठाकडून २ लाख ७६ हजार रुपयांचे मानधन लाटल्याप्रकरणी शिल्लेगाव पोलिस स्थानकात महाविद्यालयाचे प्राचार्य, कॅप सेंटर संचालकांसह एकूण ४८ जणांविरुद्ध रविवारी (ता. १५) रात्री उशिरा गुन्हा नोंद झाला.
याप्रकरणी मुक्त विद्यापीठाचे उपकुलसचिव (परीक्षा युनिट तीन व केंद्रीय मूल्यमापन कक्ष, नाशिक) मनोज नारायण घंटे (वय ५३) यांनी फिर्याद दिली आहे. हा सर्व गैरप्रकार गतवर्षी २०२५ मध्ये नऊ जून ते चार जुलै या कालावधीत घडला. विद्यापीठाने छत्रपती शाहू महाविद्यालयातील उत्तरपत्रिका तपासणी केंद्रावर काही अधिकृत प्राध्यापकांची परीक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, संशयित आरोपींनी आपापसांत संगनमत करून अधिकृत प्राध्यापकांचा केवळ बायोमेट्रिक अंगठा घेतला आणि उत्तरपत्रिका तपासण्याची ऑनलाइन लिंक व साइट उघडली.
प्रत्यक्षात अधिकृत प्राध्यापक केंद्रावर उपस्थित नसतानाही, तेच पेपर तपासत असल्याचा भास निर्माण करणारे बनावट आयडी तयार करण्यात आले.
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