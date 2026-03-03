भाविकांची सुरक्षितता, पर्यावरणपुरक कुंभमेळा हवा

सुरक्षितता, पर्यावरणपूरक सिंहस्थासाठी सहकार्य
कुंभमेळामंत्री गिरीष महाजन यांना संघाकडून ग्वाही
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ३ : प्रयागराज महाकुंभमेळ्यात भाविकांच्या सुरक्षिततेसह पर्यावरणपूरक मेळ्यासाठी संघ परिवारातील विविध संस्थांनी पुढाकार घेत योगदान दिले. आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षित, सुनियोजित व पर्यावरणपूरक व्हावा, यासाठी संघ परिवार आग्रही आहे. सिंहस्थाच्या नियोजनात शासन-प्रशासनाला सहकार्याची भूमिका असेल, अशी ग्वाही संघ पदाधिकाऱ्यांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना दिली.
भोसला मिलिटरी स्कूल परिसरातील डीएमआय इन्स्टिट्युटच्या सभागृहात मंगळवारी मंत्री महाजन यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासंदर्भात संघ परिवारातील विविध संस्थांशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी संघाचे क्षेत्र कार्यवाह बाळासाहेब चौधरी, नाशिकचे कार्यवाह सुहास वैद्य यांच्यासह शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संघ परिवारातील विविध संस्थांनी प्रयागराज महाकुंभमेळ्यात योगदान दिले. प्रशासनाच्या सहकार्याने तेथे गर्दीचे नियोजन, भाविकांची निवास व्यवस्था, भोजन, भाविकांना मार्गदर्शन अशा विविध पातळ्यांवर संघाच्या स्वयंसेवकांनी कार्य केले. प्रयागराजचा अनुभव लक्षात घेता नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थामध्येही गर्दीचा नवा उच्चांक गाठण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भाविकांची सुरक्षिततेसह पर्यावरणपूरक, सुरक्षित, सुनियोजित कुंभमेळ्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे अशी अपेक्षा पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्या साठी आवश्यक सर्व मदत करण्यासाठी संघ परिवारातील स्वयंसेवक पुढे येतील, असेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मंत्री महाजन यांनी त्यावर बोलताना भाविक सुरक्षितता व गर्दी नियोजनासह अन्य बाबींवर प्रशासनाची उत्कृष्ट तयारी केल्याचे सांगितले. याप्रसंगी प्रयागराज महाकुंभमेळ्यात सेवा देणाऱ्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे अनुभव कथन केले. या अनुभवांची उपस्थित अधिकाऱ्यांनी नोंद घेतली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.