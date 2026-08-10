पुणे

नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन

नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन
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नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन ः आयुष प्रसाद
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भूधारकांनी १२ ऑगस्टपर्यंत ‘केवायसी’ पूर्ण करण्याचे आवाहन
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नाशिक : नाशिक परिक्रमा मार्ग या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत सुरू आहे. प्रकल्पाच्या आखणीत समाविष्ट गावांतील भूधारकांनी तातडीने ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करून थेट खरेदीद्वारे भूसंपादनासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.

नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या आखणीत दिंडोरी तालुक्यातील वरवंडी, तसेच नाशिक तालुक्यातील जलालपूर, महादेवपूर, गोवर्धन, आंबेबहुला, मुंगसरे, मातोरी, चांदशी, आडगाव, मखमलाबाद, पाथर्डी, पिंपळगाव बहुला, पिंपळगाव खांब, देवळाली, वडनेर दुमाला, विहितगाव, सारोळे, विंचूरगवळी, माडसांगवी, बेलगाव ढगा आणि पंचक या गावांचा समावेश आहे.

या गावांतील संबंधित भूधारकांनी महामंडळाच्या आवाहनानुसार ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करून थेट खरेदीद्वारे भूसंपादनासाठी नोंदणी करावी. सामाईक गट क्रमांक असल्यास आवश्यकतेनुसार संयुक्त बँक खाते उघडावे. भूसंपादनाचा मोबदला संबंधित संयुक्त बँक खात्यात वर्ग करून घेण्याची कार्यवाही करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

थेट खरेदीद्वारे भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी भूधारकांनी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या दुसरा मजला, जुनी जिल्हा परिषद इमारत, नाशिक येथील कार्यालयात १२ ऑगस्टपर्यंत संपर्क साधावा.

अंतिम निवाड्यापर्यंतच थेट खरेदी

प्रत्येक गावाचा प्रारूप अंतिम निवाडा जाहीर होईपर्यंतच महामंडळामार्फत थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यानंतर थेट खरेदीची प्रक्रिया राबविली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे संबंधित भूधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केले आहे.

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