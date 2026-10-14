अटक टाळण्यासाठी संशयितांची गॅलरीतून उडी मारण्याची धमकी

गॅलरीतून उडी मारण्याची धमकी;
फसवणुकीतील संशयिताला अटक
नाशिक, ता. १४ : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील संशयिताला अटक करण्यासाठी गेलेल्या नाशिक शहर गुन्हेशाखेच्या पथकाला त्याने गॅलरीतून उडी मारण्याची धमकी दिली. मात्र, पोलिसांनी त्याचे लक्ष विचलित करून त्याला ताब्यात घेतले. मंगळवारी रात्री नाशिकरोड परिसरात हा प्रकार घडला.
सुनील शिरसाठ (रा. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर) असे संशयिताचे नाव आहे. त्याने पाथर्डी येथे पतसंस्था सुरू करून अनेकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियमांतर्गत (एमपीआयडी) गुन्हा दाखल असून, शिरसाठ गेल्या काही महिन्यांपासून पसार होता. शिरसाठ नाशिकरोड परिसरात लपून बसल्याची माहिती पाथर्डी पोलिसांना मिळाल्यानंतर त्यांनी नाशिक शहर गुन्हेशाखेशी संपर्क साधला. त्यानुसार, गुन्हेशाखेच्या पथकाने रुद्र हाईट्समधील एका फ्लॅटवर छापा टाकला. त्या वेळी शिरसाठने गॅलरीत जाऊन अटकेचा प्रयत्न केल्यास खाली उडी मारण्याची धमकी दिली. पोलिसांनी त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शिडी लावण्याचा प्रयत्न केला असता, शिरसाठने पुन्हा उडी मारण्याची धमकी दिली. अखेर पोलिसांनी त्याचे लक्ष विचलित करून त्याला ताब्यात घेतले. मध्यरात्री घटनास्थळी पोहोचलेल्या पाथर्डी पोलिसांच्या ताब्यात त्याला देण्यात आले.
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