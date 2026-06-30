Nasrapur Crime Case : भीमराव कांबळे आणखी कठोर शिक्षेस पात्र : न्यायालय

आरोपीने केलेल्या कृत्यास कायद्याने मृत्युदंड ही अंतिम शिक्षा दिली आहे. मात्र त्याने जे कृत्य केले त्याला तो आणखी कठोर शिक्षेस पात्र आहे, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. निकाल वाचून झाल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीचे नाव उच्चारल्याने तो पुढे आला. त्या वेळी न्यायालयाने त्याला सांगितले की, ‘भीमराव कांबळे, आता फासावर चढावे लागेल.’ अकार्यक्षम तपास, प्रक्रियात्मक अडथळे आणि न्यायालयांमधील अतिविलंब यामुळे जनमानसात तीव्र संताप निर्माण होतो. अनेकदा खटला सुरू होईपर्यंत तपास अधिकारी बदलतात किंवा साक्षीदार मृत पावतात. साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये विस्मरण होते आणि आवश्यक ते पुरावे सादर होण्यात अडथळे निर्माण होतात. ज्यामुळे फौजदारी खटला केवळ एक औपचारिकता बनून राहतो, असे न्यायालयाने नमूद केले..न्यायव्यवस्थेवर ताणन्यायालयाने न्यायव्यवस्थेवर कामकाजाचा प्रचंड ताण असल्याचे नमूद करत क्षमतेपेक्षा जास्त भार असलेल्या ट्रकची संकल्पना मांडली. ओव्हरलोड झालेला ट्रक चार आसनी कारच्या वेगाने शर्यत जिंकू शकत नाही. जेव्हा यंत्रणा लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करत नाहीत, तेव्हा नागरिक पर्यायी मार्ग शोधू लागतात, असे वास्तव न्यायालयाने निकालात मांडले आहे..खटल्यांना अपेक्षित वेग येईनादिल्लीतील निर्भया, कथुआ व उन्नाव येथील अत्याचाराच्या घटनांनंतर केंद्र सरकारने लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो), भारतीय न्याय संहिता व पुरावा कायद्यांमध्ये सुधारणा करून दोषींना मृत्युदंडासारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद केली. अत्याचार झालेल्यांना वेळेवर न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली. मात्र, खटले अपेक्षित वेगाने चालले नाहीत, तसेच गुन्हेही थांबले नाहीत, याकडे न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले..नसरापूर प्रकरण अपवाद ठरलेनसरापूरचे हे प्रकरण अपवाद ठरले. तपास यंत्रणेने अवघ्या सोळा दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले, सोळा दिवसांत सुनावणी संपली आणि सुट्टीच्या काळात न्यायालयाने पूर्ण वेळ दिल्याने गुन्हा घडल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत, तर खटला सुरू झाल्यापासून अवघ्या एका महिन्यात खटला निकाली निघाला. मात्र प्रत्येक खटल्यात असे घडत नाही, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली..कायदा हातात घेणे, ही अराजकतान्याय मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे नागरिक निराश होऊन कायदा हातात घेतात, ती अराजकतेकडे वाटचाल करणारी पहिली पायरी ठरते. कायदा-सुव्यवस्था करणाऱ्या यंत्रणांविषयी विश्वास नसल्याची धारणा लोकांमध्ये का निर्माण होते, याबाबत आत्मपरीक्षणाची गरज आहे, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे..निकालात नोंदवलेली निरीक्षणेजन्मठेपेची शिक्षा सुनावली तरी कांबळे समाजासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतोआरोपीने थंड डोक्याने केलेला गंभीर गुन्हा आहेगुन्ह्याचा प्रकार विचारात घेता हा दुर्मीळ गुन्हा आहेपोलिसांनी चांगला तपास केला, अभिनंदनास पात्रसरकार आणि बचाव पक्ष यांच्या सहकार्यामुळे खटला जलद निकाली काढता आलातपास यंत्रणेने पुरावे नष्ट होण्याआधी ते जमा केलेया निकालाच्या माध्यमातून लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल .पोलिस, न्यायव्यवस्थेचे आभारनसरापूर - भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्याचे ग्रामस्थांनी स्वागत केले. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सायंकाळी शांततेत ‘कँडल मार्च’ काढून पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेचे आभार मानण्यात आले.घटनेनंतर अवघ्या ६० दिवसांत हा निकाल लागला. पोलिसांनी १५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले, तर सरकारने खटला जलदगती न्यायालयात चालवला. या प्रक्रियेत स्थानिक नागरिक आणि चार लहान मुलांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. ग्रामस्थांनी पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल व प्रशासनाच्या तत्परतेबद्दल समाधान व्यक्त केले..तनिष्का व्यासपीठाच्या प्रतिनिधी वैशाली झोरे म्हणाल्या, ‘प्रशासनाने शब्द पाळून जलदगतीने न्याय दिला. आता शिक्षेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आम्ही राष्ट्रपतींकडे पाठपुरावा करू.’ स्मिता विभुते आणि किशोरी गयावळ यांनीही निकालाचे स्वागत करत, आरोपीला कोणतीही सवलत न देता फाशी देण्याची मागणी केली.मयुरी जंगम आणि माजी सरपंच उज्ज्वला जंगम यांनी या घटनेमुळे गाव अस्वस्थ असल्याचे सांगत अशा प्रवृत्तींना ठेचण्यासाठी हा निकाल आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. स्वाती शेलार यांनी पोलिस प्रशासनाच्या तत्परतेचे कौतुक करताना हा निकाल भविष्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.