Nasrapur Crime Case : नसरापूर प्रकरणात सरकार पक्षाने १६ दिवसांत सादर केले पुरावे; ५५ साक्षीदारांची नोंदवली साक्ष

पुणे - नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्या प्रकरणात सरकार पक्षाचे साक्षी पुरावा नोंदविण्याचे काम पूर्ण झाले असून याबाबत पुरावे देखील सादर करण्यात आले आहेत. घटना घटल्यानंतर पोलिसांनी गतीने तपास करून १६ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर आता सरकार पक्षाने १६ दिवसांत ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली आहे..विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे महाराष्ट्र दिनी (१ मे) साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून केल्याची घटना उघडकीस आली. या घटनेचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटले होते. राजगड पोलिसांनी तपास करून आरोपी भीमराव कांबळे विरोधात केवळ १५ दिवसांत एक हजार १०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर लगेच आरोप निश्चिती होऊन खटल्याच्या कामकाजाला सुरुवात झाली..नाशिक येथील जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांची या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. दररोज सुनावणी घेत १६ दिवसांत ५५ साक्षीदारांची साक्ष व उलटतपासणी झाली आहे. सरकारी पक्षातर्फे ३५५ पेक्षा जास्त कागदपत्रे शाबीत करण्यात आली, अशी माहिती ॲड. मिसर आणि ॲड. प्रथमेश शिंगणे यांनी दिली. मुळ तक्रारदार यांच्यावतीने ॲड. राधिका नावंदर-जोशी आणि ॲड. मनीष पाडेकर बाजू मांडत आहेत..आरोपी आणि मुलीचा डीएनए अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला असून त्यावरून आरोपीने गुन्हा केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. मुलीच्या शरीरावर आरोपीचे केस आणि वीर्याचे नमुने आढळून आले. या सर्व तांत्रिक बाबीवरून भक्कम पुरावा न्यायालयात मांडण्यात आला आहे. शुक्रवारी (ता. १९) आरोपीचा जबाब नोंदविला जाणार आहे..हे साक्षीपुरावे ठरणार महत्त्वाचे -- आरोपीला मुलीला घेऊन जाताना बघणारी तीन बालके- सीसीटीव्ही चित्रिकरण- डी.व्ही.आर.- एन.व्ही.आर.चा पुरावा- न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेचे अहवाल- वैद्यकीय पुरावे.राज्यातील पहिलाच खटला ठरणार -जलदगतीने चाललेल्या या प्रकरणाचा लवकरच निकाल लागण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात इतिहासात इतक्या जलद पुरावा नोंदविल्याचा पहिल्याच खटला आहे. या गुन्ह्यात पोलिसांनी केवळ १६ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले होते..आरोपीच्या वर्तनाचा अहवाल मागविला -आरोपीचे कारागृहातील वर्तन कसे आहे? तसेच त्याच्या कौटुंबिक वर्तनाचा अहवाल न्यायालयाने परिविक्षाधीन अधिकारी (प्रोबेशन अधिकारी) यांच्याकडून मागविला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील युक्तिवाद होणार आहे. बुधवारी (ता. १७) गुन्ह्याच्या तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. तसेच त्यांची उलटतपासणी देखील झाली. जबाबात त्यांनी हा गुन्हा नेमका कसा घडला व झालेला तपास याची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.