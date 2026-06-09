Nasrapur Crime Case : नसरापूर खटल्याची सुनावणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर; न्यायालयात एकाच दिवशी दहा साक्षीदारांची साक्ष

पुणे - संपूर्ण महाराष्ट्र हादरवून टाकणाऱ्या नसरापूर येथील चिमुकलीवरील अत्याचार आणि खून खटल्याची सुनावणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यात आली आहे. मंगळवारी (ता. ९) न्यायालयात तांत्रिक व डिजिटल पुराव्यांशी संबंधित १० महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. पुढील पाच-सहा दिवसांत सरकार पक्षाच्या उर्वरित सर्व साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण होईल, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी दिली..नसरापूर परिसरात एक मे रोजी एका निष्पाप साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळे या नराधमाला अटक करण्यात आली होती. विशेष न्यायालयात या खटल्याचे कामकाज सुरू आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून जिल्हा न्यायालयात ११०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले..२९ मे रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष साक्ष नोंदवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी पीडितेच्या आई-वडिलांची साक्ष नोंदवली गेली. आज न्यायालयात तांत्रिक आणि डिजिटल पुराव्यांशी संबंधित १० महत्त्वाच्या पंचांची साक्ष पूर्ण झाली. या खटल्यात आत्तापर्यंत एकूण ४८ साक्षीदार तपासून झाले आहेत..डिजिटल पुरावे, पंचांची साक्ष महत्त्वाची ठरणार -आज तपासण्यात आलेल्या साक्षीदारांमध्ये तांत्रिक आणि न्यायवैद्यक पुरावे सिद्ध करणाऱ्यांचा समावेश आहे. न्यायालयात तांत्रिक व डिजिटल पुराव्यांशी संबंधित ‘इ-साक्ष’ पोर्टलवरील साक्षीदार, घटनेची पुनर्रचना (सीन रिक्रिएशन) करणारे पंच आणि सीसीटीव्ही चित्रीकरण जप्त करणारे पंच अशा महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. या खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयात दररोज सकाळी ११ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सुनावणी घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.