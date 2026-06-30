Nasrapur Crime Case : अवघ्या दोन महिन्यांत निकाल; आरोपीला फाशीची शिक्षा

पुणे - अत्याचार आणि खून प्रकरणाचा विशेष न्यायालयाने केवळ दोन महिन्यांत निकाल दिला असून, आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. राज्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात इतक्या जलद गतीने पुरावा नोंदविलेला हा पहिलाच खटला ठरला असून, पोलिसांनी केवळ १५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले होते..विशेष न्यायालयाने २१ मेपासून या प्रकरणाची दैनंदिन सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ पद्धतीने सुरू केली होती. सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने मुलीचे कुटुंबीय, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, पंच, तपास अधिकारी, न्यायवैद्यकीय तज्ज्ञ आणि डीएनए विश्लेषक यांच्यासह ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. न्यायालयात सीसीटीव्ही चित्रीकरण, डीएनए अहवाल, मृतदेहाचे विच्छेदन अहवाल आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे सादर करण्यात आले..पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी बाजू मांडली. त्यांना प्रथमेश शिंगणे यांनी सहकार्य केले. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी केला. या खटल्यात केवळ १६ दिवसांत साक्ष-पुरावे नोंदविण्यात आले असून, २० दिवसांत अंतिम युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला..शिक्षेची अंतिम पूर्तता उच्च न्यायालयाकडूनआरोपी कांबळे याला सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंतिम पूर्तता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयात पुराव्यांचा फेरविचार करून ही शिक्षा योग्य आहे की नाही, यावर शिक्कामोर्तब होईल. आरोपीला या निकालाच्या विरोधात फौजदारी अपील दाखल करण्याचा अधिकार असून, त्यानंतर उच्च न्यायालय दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून अंतिम निकाल देईल..१६ दिवसांत ५५ जणांच्या साक्षया प्रकरणात न्यायालयात केवळ १६ दिवसांत ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. पोलिस आणि सरकारी पक्षाने मांडलेल्या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निकाल दिला. विशेष म्हणजे या खटल्याच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाने उन्हाळी सुटी रद्द करून दररोज कामकाज चालवले, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसर आणि पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिली. निकालानंतर विशेष सरकारी वकील अजय मिसर आणि पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी सोमवारी (ता. २९) दुपारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत गुन्ह्याचा तपास आणि खटल्याची माहिती दिली..चिमुकलीवर ३९ मिनिटे अत्याचार, शरीरावर १८ गंभीर जखमाचिमुकली आजीसमवेत एकटीच राहत असल्याची रेकी आरोपी कांबळे याने केली होती. घटनेच्या दिवशी मुलीला गाईचे वासरू दाखवण्याचे आणि गाठी-शेव देण्याचे आमिष दाखवून त्याने तिला गोठ्यात नेले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या विश्लेषणावरून, आरोपी मुलीला दुपारी तीन वाजून १२ मिनिटांनी घेऊन गेला. त्यानंतर ३९ मिनिटांमध्ये नराधमाने चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केला. तिच्या शरीरावर १८ गंभीर जखमा करून तिचा खून केला. क्रूरतेचा कळस म्हणजे, मुलीच्या मृत्यूनंतरही या नराधमाने तिच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती मिसर यांनी दिली..‘आरोपी दयेस अजिबात पात्र नाही’मिसर म्हणाले, ‘आरोपीने वयाच्या ३८ व्या वर्षी एका ६५ वर्षीय महिलेवर अत्याचार केला होता, ज्यातून तो निर्दोष सुटला होता. आता वयाच्या ६५ व्या वर्षी त्याने या बालिकेवर अत्याचार केला. आरोपीचे वय ६५ वर्षे आहे, हा मुद्दा त्याच्या बाजूने मांडून फाशी न देण्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. परंतु, या वयातही त्याची लैंगिक वासनेची भूक संपलेली नाही आणि जन्मठेप झाल्यास तो समाजाला अधिक घातक ठरेल, हा मुद्दा आम्ही मांडला.आम्ही देश पातळीवरील १२ महत्त्वाच्या ‘लॉ केस स्टडीज’ न्यायालयात वाचून दाखवल्या. पोलिस तपास, पंचांसमक्ष केलेला व्हिडिओ पंचनामा, सायबर तज्ज्ञ आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या (एफएसएल) अहवालाच्या आधारे पुराव्यांची साखळी अचूक जोडली. सर्व साक्षी ‘ई-साक्ष’ पोर्टलवर नोंदवण्यात आल्या. विशेष म्हणजे चिमुकलीला न्याय देण्यासाठी एकाच दिवसात १० साक्षीदारांच्या महत्त्वपूर्ण साक्षी नोंदवण्यात आल्या.’’.१५ दिवसांत १२०० पानांचे दोषारोपपत्रपोलिस अधीक्षक गिल म्हणाले, ‘‘नसरापूरमधील या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष होता. ‘आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही न्याय करू,’ अशी संतप्त मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली. या घटनेनंतर समाजात पोलिस आणि न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे की काय, असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. परंतु, कायदेशीर मार्गाने आरोपीला कठोर शिक्षा देऊ, असे आश्वासन आम्ही दिले होते. त्यानुसार, आमच्या पथकाने रात्रंदिवस एक करून अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानांचे ‘फुलप्रूफ’ आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. या तपासात ‘व्हर्च्युअल पंचनामा’ आणि घटनेचे ‘रिक्रिएशन’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली..या निकालानंतर समाजाचा पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. आम्ही न्यायालयाचे मनापासून आभारी आहोत.’’ या प्रकरणात बारामतीचे अतिरिक्त अधीक्षक गणेश बिरादार, भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेद्रसिंह गौर, पोलिस उपअधीक्षक राजेंद्र मायणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथकाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार, दत्ताजीराव मोहिते, सहाय्यक निरीक्षक तुकाराम राठोड, पोलिस उपनिरीक्षक माधुरी झेंडगे, सहाय्यक फौजदार शंकर नवले, पोलिस हवालदार नाना मदने, गणेश धनवे, ए.आर. चमनशेख, अक्षय नलावडे, एम.एस. भगत यांच्यासह पोलिस अंमलदारांनी विशेष प्रयत्न केले, असे पोलिस अधीक्षक गिल यांनी सांगितले..नसरापूर प्रकरणाचा घटनाक्रम१ मे : नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून खून१ मे : ‘सीसीटीव्ही’ चित्रीकरणाच्या आधारे संशयित भीमराव कांबळे याला ताब्यात घेण्यात आले३ मे : तपासासाठी विशेष तपास पथक४ मे : घटनेच्या निषेधात नसरापूर, भोर आणि परिसरात बंद व आंदोलने७ मे : आरोपीला घटनास्थळी नेऊन गुन्ह्याची पुनर्निमिती१० मे : घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यात मूक मोर्चा१४ मे : आरोपीची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी१६ मे : अवघ्या १६ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल२८ मे : विशेष न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध आरोपनिश्चिती२९ मे : जलदगती खटल्यास ‘इन-कॅमेरा’ सुरुवात३० मे : मुलीच्या पालकांसह पहिल्या महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या साक्षी सुरू२ जून : प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मुलांची साक्ष नोंदवणी३ जून : आरोपीने गुन्ह्याची न्यायबाह्य कबुली दिल्याची माहिती न्यायालयात सादर६ जून : न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची साक्ष पूर्ण१३ जून : ५३ साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण; ‘सीसीटीव्ही’ पुराव्याची न्यायवैद्यकीय तज्ज्ञांकडून पुष्टी१७ जून : सरकारी पक्षाने पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली; एकूण ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंद२० जून : दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद पूर्ण; निकाल राखीव२५ जून : विशेष न्यायालयाने कांबळेला दोषी ठरवले२९ जून : न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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