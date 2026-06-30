पुणे

Nasrapur Crime Case : अवघ्या दोन महिन्यांत निकाल; आरोपीला फाशीची शिक्षा

अत्याचार आणि खून प्रकरणाचा विशेष न्यायालयाने केवळ दोन महिन्यांत निकाल दिला असून, आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
Nasrapur Crime Case Verdict Accused bhimrao kamble Sentenced to Death

Nasrapur Crime Case Verdict Accused bhimrao kamble Sentenced to Death

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अत्याचार आणि खून प्रकरणाचा विशेष न्यायालयाने केवळ दोन महिन्यांत निकाल दिला असून, आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. राज्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात इतक्या जलद गतीने पुरावा नोंदविलेला हा पहिलाच खटला ठरला असून, पोलिसांनी केवळ १५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

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