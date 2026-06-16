Nasrapur Crime Case : नराधमाकडून क्रूरतेचा कळस; मृत्यूनंतरही चिमुरडीच्या मृतदेहावर अत्याचार

पुणे - नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षाच्या अल्पवयीन चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणाच्या सुनावणीत मंगळवारी (ता. १६) अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली. आरोपी भीमराव कांबळे याने चिमुरडीचे अपहरण करून तिच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्यानंतर हत्या केली. इतकेच नव्हे, तर तिच्या मृत्यूनंतरही मृतदेहावर अत्याचार केल्याचा दावा सरकार पक्षाने न्यायालयात केला..विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी ससून रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन अहवालाचा संदर्भ देत हा वैद्यकीय पुरावा न्यायालयासमोर सादर केला. शवविच्छेदन अहवालातील निष्कर्ष वाचून दाखवत त्यांनी आरोपीच्या क्रूरतेचे स्वरूप स्पष्ट केले. या बाबीची न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे..दरम्यान, या खटल्याची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मंगळवारी सरकार पक्षातर्फे सायबर तज्ज्ञाची साक्ष नोंदविण्यात आली. तसेच, अंतिम साक्षीदार आणि मुख्य तपास अधिकारी यांच्या उलटतपासणीचे काम विशेष सरकारी वकील अजय मिसर आणि त्यांचे सहाय्यक वकील प्रथमेश शिंगणे यांनी केले. तपासातील पत्रव्यवहार, सीसीटीव्ही फुटेज, वैद्यकीय दाखले, शवविच्छेदन अहवाल, अत्याचारांचे स्वरूप आणि मृत्यूचे कारण यांसह महत्त्वाचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले..सरकार पक्षाची अंतिम साक्ष बुधवारी पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर आरोपींचे जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पुढील टप्प्यात अंतिम युक्तिवाद होणार असून, संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागले आहे. सुनावणीदरम्यान मूळ फिर्यादी पक्षाच्या वकील राधिका नावंदर-जोशी आणि अॅड. मनीष पाडेकर न्यायालयात उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.