Velhe Nasrapur Protest: नसरापूर अत्याचार प्रकरणाचा राजगड तालुक्यात तीव्र पडसाद; वेल्हे-पानशेतसह परिसर कडकडीत बंद

वेल्हे : नसरापूर (ता.भोर) येथे एका अल्पवयीन पीडित मुलीच्या संदर्भात घडलेल्या दुर्दैवी आणि संतापजनक घटनेचे पडसाद आज राजगड तालुक्यात उमटले. या घटनेच्या निषेधार्थ आज वेल्हे आणि पानशेत येथील व्यापारी व ग्रामस्थांनी आपल्या बाजारपेठा कडकडीत बंद ठेवल्या. तर तालुक्यातील इतर गावांमध्ये सुद्धा उत्स्फूर्तपणे पुकारण्यात आलेल्या या बंदला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, ठिकठिकाणी निदर्शने करून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली..आज सकाळपासूनच वेल्हे आणि पानशेत परिसरातील सर्व दुकाने, हॉटेल्स बंद ठेवण्यात आली होती. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची आणि पर्यटकांची मोठी वर्दळ असलेल्या या बाजारपेठांमध्ये आज दिवसभर शुकशुकाट पाहायला मिळाला..वेल्हे बाजारपेठ येथील संदीप नगिने, आनंद देशमाने, गोरक्ष भुरुक, संतोष मोरे, यांच्यासह बाजार पेठ मधील सर्व व्यापाऱ्यांनी नसरापूर घटनेचा निषेध नोंदवला. वेल्हे चेलाडी मार्गावरील करंजावणे, मार्गासनी, विंझर, दापोडे, या गावांमधील दुकाने नागरिकांनी बंद ठेवली होती..पानशेत येथे तलाठी कार्यालय ते बाजारपेठ पर्यंत नागरिकांनी मोर्चा काढला. यावेळी बाळासाहेब कोंडेकर, बाळकृष्ण देशपांडे, प्रशांत देशपांडे, महादेव पवार, सारिका तारु, राजश्री जाधव यांच्यासह जमलेल्या नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपला निषेध नोंदवला. "पीडित मुलीला न्याय मिळालाच पाहिजे" आणि "नराधमांना कठोर शासन करा," अशा मागण्या यावेळी केल्या. अशा विकृत प्रवृत्तींचा कायमचा बंदोबस्त करावा आणि हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आली आहे.