कापूरव्होळ अपहरणप्रकरणी तिघांना कोठडी
नसरापूर, ता. ५ : कापूरव्होळ (ता. भोर) येथील उद्योजक लखनशेठ दळवी यांच्या मुलाच्या अपहरणप्रकरणी राजगड पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे.
अक्षय लक्ष्मण इंगुळकर (वय ३०, रा. मुंढवा, केशवनगर, पुणे), अक्षय दत्तात्रेय भालेराव (वय ३०, रा. हडपसर, पुणे), अथर्व सचिन इंगुळकर (वय २०, रा. कामथडी ता. भोर) असे कोठडी सुनावण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. मंगळवारी (ता. ३) दुपारी दीडच्या सुमारास अपहरण करून पळून चाललेल्या अपहरणकर्त्यांच्या मोटारीला पोलिस व ग्रामस्थांनी जेऊर येथून पिसुर्टी (ता. पुरंदर) जाणाऱ्या रस्त्यावर ताब्यात घेतली. यावेळी अपहरणकर्ते मोटार व मुलाला सोडून पळाले होते. मुलाला सुरक्षित कुटुंबाकडे सोपवल्यावर पोलिसांच्या वतीने आरोपींची शोध मोहीम राबवली गेली. यामध्ये रात्रीच तीन आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. या गुन्ह्यात एकूण सहा आरोपी असून उर्वरित तिघांचा शोध सुरू आहे. अटक केलेल्या आरोपींकडून गुन्ह्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राजगडचे पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस पथक पुढील तपास करत आहे.
