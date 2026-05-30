Nasrapur Crime : नसरापूर अत्याचार-खून प्रकरणात सुनावणीला वेग; आरोपीचा शोध घेणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंद

पुणे : नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याच्या खटल्यात विशेष न्यायालयात शनिवारी (ता. ३०) आणखी दोन महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. आरोपीचा शोध घेणारे तसेच घटनास्थळाशी संबंधित पुरावे समोर आणणाऱ्या साक्षीदारांचा न्यायालयात जबाब नोंदविण्यात आला..विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची दररोज सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी पीडित मुलीचे आई-वडील, पंच आणि इतर महत्त्वाच्या साक्षीदारांसह सहा जणांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर शनिवारी आणखी दोन साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली..नसरापूर परिसरात एक मे रोजी घडलेल्या या घटनेतील आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय ६५, रा. भोर) याच्याविरोधात राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. गुरुवारी न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध दोषारोप निश्चित केल्यानंतर सरकार पक्षाने साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..शनिवारी तपासण्यात आलेल्या साक्षीदारांपैकी दोघे जण घटना घडल्यानंतर आरोपीचा शोध घेत होते. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या आधारे त्यांनी आरोपीची ओळख पटविली. तसेच आरोपीला घटनास्थळाच्या परिसरात पाहिल्याबाबतही त्यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली..या खटल्यात सरकार पक्षाने एकूण ८२ साक्षीदारांची यादी सादर केली असून, पुरावा नष्ट केल्याबाबत आरोपीविरुद्ध अतिरिक्त कलम लागू करण्यासाठीही न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर कामकाज पाहत आहेत. तर बचाव पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. हिंमतराव सूर्यवंशी यांनी साक्षीदारांची उलटतपासणी केली..प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे न्यायालयाने दैनंदिन सुनावणीचे आदेश दिले असून, पुढील काही दिवसांत आणखी महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.