Nasrapur Crime : नसरापूर अत्याचार-खून प्रकरणात सीसीटीव्ही, डीएनए पुराव्यांवरून आरोपीचा खोटेपणा उघड; २५ जूनला निकाल

पुणे : नसरापूर येथील अत्याचार प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळे याने मुलीला घटनेच्या दिवशी दुपारी तीन वाजून १२ मिनीटांनी घटनास्थळाकडे नेले. त्यानंतर, दुपारी तीन वाजून ५१ मिनीटांनी तो घटनास्थळावरून एकटाच परत येत असल्याचे तेथील सीसीटीव्हीच्या चित्रिकरणातून दिसून येते. या तांत्रिक पुराव्यावरून मुलगी तब्बल ३९ मिनीटे आरोपीच्या ताब्यात होती हे सिद्ध होते. त्या वेळेत त्याने मुलीवर अत्याचार केला व तिचा खून करून मृतदेह लपवून ठेवल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी आज न्यायालयास दिली..नियमित होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षातर्फे १६ दिवसांत एकूण ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. तर शुक्रवारी (ता. १९) आरोपीचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आरोपीने स्वतःचा बचाव करताना आरोप फेटाळून लावले होते. शनिवारी (ता. २०) खटल्याचा सरकारी आणि बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद झाला. जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात हा खटला सुरू आहे. अंतिम युक्तिवादादरम्यान, ॲड. मिसर आणि त्यांचे सहकारी ॲड. प्रथमेश शिंगणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. मुलीच्या मृत्यूनंतरही आरोपीने तिच्या मृतदेहावर अत्याचार केले. आरोपीने अतिशय थंड डोक्याने, विचारपूर्वक आणि केवळ वासनेपोटी हे कृत्य केले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला..सुनावणीदरम्यान, सरकार पक्षातर्फे आरोपीवर लावण्यात आलेल्या प्रत्येक कायदेशीर कलमाची व्याख्या स्पष्ट करत तपास यंत्रणेने जमा केलेल्या सीसीटीव्ही चित्रिकरणाचा आधार घेत गुन्ह्याचा घटनाक्रम मांडला. शवविच्छेदन अहवाल, वैद्यकीय दाखले आणि मुलीच्या शरीरावरील जखमांचे सविस्तर विश्लेषण करून त्या ३९ मिनिटांत झालेल्या अत्याचारांचे पुरावे या वेळी, सादर करण्यात आले. सीसीटीव्ही चित्रिकरण, डीएनए अहवाल आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा खोटेपणा उघडून पाडत, त्यांनी संपूर्ण दोषारोप सिद्ध करत त्याला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी ॲड. मिसर यांनी केली. युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालय परिसरात नागरिक आणि वकिलांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..हे ठरले महत्त्वाचे पुरावे ः- गुन्ह्यापूर्वी आरोपीने घटनास्थळ व परिसरातील घरांची केलेली रेकी- मुख्य साक्षीदार आणि बालसाक्षीदार यांनी दिलेले जबाब- घटनास्थळ पंचनामे, आरोपीची ओळख परेड, जप्त मुद्देमाल- न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या विश्लेषण अहवालांतून गुन्ह्याची साखळी सिद्ध झाली- तपासातील ‘चेन ऑफ कस्टडी’ अखंड असल्याने पुराव्यांमध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नसल्याचेही स्पष्ट झाले.आरोपीच्या खोटेपणाचा पर्दाफाश ःकांबळे याने न्यायालयात स्वतःच्या बचावासाठी मांडलेली कहाणी तथ्यहीन असल्याचे ॲड. मिसर यांनी पुराव्यांसह स्पष्ट केले. वैद्यकीय अहवाल आणि डीएनए प्रोफाइलिंगच्या वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करण्यात आला. घटनेनंतर आरोपीच्या वर्तनातील संशयास्पद बाबी आणि त्याला यापूर्वीच्या खटल्यांमुळे असलेल्या कायद्याच्या ज्ञानाचा वापर करून त्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न कसा केला, यावरही विशेष सरकारी वकिलांनी प्रकाश टाकला..निकाल २५ जूनला ःया खटल्याची नियमीत सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात १६ दिवसांतच साक्षी व पुरावे नोंदविण्याचे काम झाले असून, २० दिवसांत अंतिम युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला आहे. सरकार आणि बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. २५ जूनला या खटल्याचा निकाल लागणार आहे, अशी माहिती ॲड. मिसर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.