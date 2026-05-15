रुग्णवाहिका सेवांचंही होणार मुल्यांकन! देशातील पहिलाच प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न; ‘बीव्हीजी’नं बजावली महत्वाची भूमिका

भारत सरकारच्या आरोग्य क्षेत्र कौशल्य परिषद आणि बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून रुग्णवाहिका सेवा क्षेत्रातील गुणवत्ता मानकांसाठी देशातील पहिला मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम पुण्यात यशस्वीरित्या पूर्ण झाला. १३ ते १५ मे या कालावधीत पार पडलेल्या या विशेष उपक्रमात देशभरातील तज्ज्ञ, प्रशिक्षक आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेतील प्रतिनिधींचा मोठ्या उत्साहाने सहभाग दिसून आला..कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आणि महत्त्वरुग्णवाहिका सेवांना अधिक सक्षम, परिणामकारक आणि पूर्णपणे रुग्णकेंद्री बनविण्याच्या ध्येयाने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यातून प्रशिक्षित व प्रमाणित मूल्यांकनकर्त्यांची एक मजबूत टीम तयार झाली आहे. हे मूल्यांकनकर्ते भविष्यात देशातील विविध रुग्णवाहिका सेवांची नियमित तपासणी करून उच्च दर्जाची सेवा उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहेत..या उपक्रमामुळे रुग्णालयपूर्व आरोग्य सेवांमध्ये गुणवत्ता हमी यंत्रणा बळकट होणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. देशव्यापी स्तरावर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी हा कार्यक्रम एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे निरीक्षण कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनी केले..उद्घाटन सत्रातील प्रमुख भाषणेकार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे मुख्य अतिदक्षता तज्ज्ञ डॉ. प्रसाद राजहंस प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आपत्कालीन आरोग्य सेवांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रण, रुग्णांची सुरक्षितता आणि योग्य प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांचे महत्त्व त्यांनी विशेषरित्या अधोरेखित केले. अशा प्रकारच्या व्यवस्थित आणि संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमांची देशाला नितांत गरज असल्याचे सांगत डॉ. राजहंस यांनी, प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्त्यांच्या माध्यमातून रुग्णवाहिका सेवांचा एकूण स्तर उंचावला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला..यावेळी भारत सरकारच्या हेल्थ सेक्टर स्किल कौन्सिल (HSSC) अंतर्गत रुग्णवाहिका सेवा प्रदाता मानांकन निकष समितीचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर शेळके यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांमध्ये व्यावहारिक, संवेदनशील आणि प्रत्येक परिस्थितीला अनुरूप अशी मूल्यांकन व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गुणवत्ता हमी, सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि कार्यक्षम प्रतिसाद प्रणालीसाठी प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले..तीन दिवसांच्या सत्रांमधील चर्चाप्रशिक्षणाच्या तीन दिवसांच्या सत्रांमध्ये रुग्णालयपूर्व आरोग्य सेवांमधील मानकीकरण, कौशल्य विकास, गुणवत्ता सुधारणा, मूल्यांकन पद्धती आणि क्षमता वृद्धी या विषयांवर सखोल चर्चा आणि मार्गदर्शन झाले. सहभागींनी या सत्रांतून व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त केले.बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आरोग्य क्षेत्रातील कौशल्य विकास, मानकीकरण आणि गुणवत्ता हमी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. भविष्यातही अशा प्रकारच्या उपक्रमांद्वारे देशातील आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्याचा निर्धार संस्थेने व्यक्त केला आहे.हा कार्यक्रम रुग्णवाहिका सेवांमध्ये गुणवत्ता संस्कृती रुजविण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. यामुळे रुग्णांना अधिक विश्वासार्ह आणि दर्जेदार आपत्कालीन सेवा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.