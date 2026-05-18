Sports Award: क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल धनंजय मदने यांचा विशेष सन्मान

सुनील जगताप, उरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील राष्ट्रीय खेळाडू धनंजय मदने यांचा क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल जपान कराटे-डो ननबुकई शितो रिओ इंडिया'च्या वतीने गौरव पुरस्कार नुकताच प्रदान करण्यात आला.क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय,प्रेरणादायी आणि सातत्यपूर्ण योगदानाबद्दल धनंजय मदने यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.पुण्यात उत्साहपूर्ण आणि दिमाखदार वातावरणात पार पडलेल्या भव्य सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला..राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून देश,राज्य आणि समाजाचे नाव उंचावणाऱ्या मान्यवरांचा गौरव करण्यासाठी या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते..या सोहळ्यास कबड्डी क्षेत्रातील अर्जुन पुरस्कार विजेते शांताराम जाधव,ज्येष्ठ कवी म.भा. चव्हाण,'जपान कराटे-डो ननबुकई शितो रिओ इंडिया'चे अध्यक्ष राजू थापा,राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पुणे शहराध्यक्ष किशोर कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती.यावेळी आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग पंच डॉ.मदन कोठुळे आणि मनोहर ताठवडकर यांचाही विशेष सत्कार करण्यात आला.कार्यक्रमास खेळाडू,प्रशिक्षक, पालक आणि क्रीडाप्रेमी उपस्थित होते.