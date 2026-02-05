वाई:-कवठे येथील ‘समृद्धी’ एफपीओला एनसीडीसीचा राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार देशपातळीवर प्रथम; महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीचा नावलौकिक
कवठे शेतकरी कंपनीला राष्ट्रीय पुरस्कार
वाई शहर, ता. २ : कवठे (ता. वाई) येथील समृद्धी शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थेला राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रादेशिक सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या श्रेणीत प्रथम क्रमांक पटकावत संस्थेने देशपातळीवर महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीचा मान उंचावला आहे.
एनसीडीसीमार्फत दर दोन वर्षांनी दिला जाणारा हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार पुणे येथे झालेल्या समारंभात प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण डेरे, अध्यक्ष विकास डेरे व उपाध्यक्ष रत्नमाला डेरे यांनी पुरस्कार स्वीकारला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात आलेले वैविध्यपूर्ण प्रकल्प, व्यावसायिक पारदर्शकता तसेच उच्च दर्जाचे व्यवस्थापन यांची दखल घेत हा सन्मान देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांकाचा बहुमान मिळणे ही संस्थेच्या सभासद व शेतकऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांची पावती आहे, असे मत सीईओ भूषण डेरे यांनी व्यक्त केले. या उल्लेखनीय यशामुळे समृद्धी एफपीओचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर अग्रक्रमाने घेतले जात असून, जिल्हाभरातून संस्थेचे अभिनंदन होत आहे.
पुणे : पुरस्कार स्वीकारताना भूषण डेरे, विकास डेरे आणि रत्नमाला डेरे व सभासद.