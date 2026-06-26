Pulse Polio : मुळशीसह पुणे जिल्ह्यात २८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम; जन्मापासून पाच वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक बालकाला ‘दोन थेंब जीवनाचे’ देण्याचे आवाहन

कोळवण : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत रविवार, दिनांक २८ जून २०२६ रोजी संपूर्ण राज्यात राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण (National Immunization Day - NID) मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत जन्मापासून ते पाच वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक बालकाला पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब देण्यात येणार आहेत..पुणे जिल्ह्यात पल्स पोलिओ मोहीम यशस्वी होण्याकरिता माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजानन पाटील,जिल्हा परिषद पुणे, डॉ. भगवानराव पवार,माननीय उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे..मुळशी तालुक्यात या मोहिमेसाठी ३४,६८७ बालकांचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी २६० पल्स पोलिओ बूथ उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये १६० बूथवर प्रत्येकी दोन कर्मचारी तर १०० बूथवर प्रत्येकी तीन कर्मचारी कार्यरत राहतील. एकूण ६२० कर्मचारी लसीकरणाचे काम पार पाडणार असून ५१ पर्यवेक्षक मोहिमेवर देखरेख ठेवणार आहेत..पल्स पोलिओ बूथ शासकीय आरोग्य संस्था, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे तसेच विविध सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत.मा. सभापती, पंचायत समिती मुळशी, मा.उपसभापती, पंचायत समिती मुळशी,मा. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती मुळशी तसेच तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती मुळशी यांनी मुळशी तालुक्यातील सर्व पालकांना आवाहन केले आहे की, जन्मापासून ते पाच वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक बालकाला २८ जून रोजी जवळच्या पल्स पोलिओ बूथवर घेऊन जाऊन पोलिओ प्रतिबंधक डोस अवश्य द्यावा..आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे की, बालकाला यापूर्वी अनेक वेळा पोलिओचे डोस दिलेले असले तरी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेत पुन्हा डोस देणे आवश्यक आहे. तसेच बालक किरकोळ आजारी असले तरी त्याला पोलिओचे दोन थेंब सुरक्षितपणे देता येतात. कोणतेही बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व पालकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा.मोहीम यशस्वी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सहायिका, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविका यांची नियुक्ती करण्यात आली असून आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग व महिला व बाल विकास विभाग यांच्या समन्वयातून ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे..यासोबतच वीटभट्ट्या, दुर्गम भाग, ऊसतोड कामगार, स्थलांतरित मजूर तसेच इतर उच्च-जोखीम क्षेत्रांतील बालकांचे लसीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून कोणतेही बालक पोलिओ लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही.राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेदिवशी एखादे बालक लसीकरणापासून वंचित राहिल्यास ३० जून, १ जुलै आणि २ जुलै २०२६ या कालावधीत Intensified Pulse Polio Immunization (IPPI) अंतर्गत घरोघरी भेट देऊन लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी मुळशी तालुक्यातील सुमारे ४३,४५८ घरांना भेटी दिल्या जाणार असून १४१ गृहभेट पथके व २८ पर्यवेक्षकांच्या माध्यमातून प्रत्येक राहिलेल्या बालकापर्यंत पोलिओ लसीचा डोस पोहोचविण्यात येणार आहे.."दोन थेंब जीवनाचे – प्रत्येक बालकासाठी, प्रत्येक वेळी" या संदेशानुसार मुळशी तालुक्यातील सर्व पालकांनी या राष्ट्रीय मोहिमेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून आपल्या पाच वर्षांखालील प्रत्येक बालकाला पोलिओ प्रतिबंधक डोस देण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.