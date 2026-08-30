पुणे

निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील अधिकाऱ्यांचे पोलिस आयुक्तांसमवेत सायकलिंग

निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील अधिकाऱ्यांचे पोलिस आयुक्तांसमवेत सायकलिंग
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सोलापूर : राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त आयोजित सायकल रॅलीत सहभागी पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार व अन्य अधिकारी, अंमलदार.

निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील अधिकाऱ्यांसमवेत
पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांचे सायकलिंग
सोलापूर, ता. ३० : राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त ‘खेलेगा भारत, जितेगा भारत’ संकल्पनेतून सोलापूर पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने रविवारी (ता. ३०) ‘संडेज् ऑन सायकल रॅली’ पार पडली. यात सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील सहायक पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण, सदर बझार पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रविंद्रनाथ भंडारे यांच्यासह अन्य अधिकारी सहभागी झाले होते.
सुट्टीच्या दिवशीदेखील शरीरासाठी काही वेळ द्यावा, या हेतूने ही सायकल रॅली काढण्यात आली. यावेळी पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांचाही सहभाग होता. या प्रसंगी पोलिस उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, वृष्टी जैन यांनी हिरवा झेंडा दाखवून रॅलीची सुरुवात केली. रॅलीत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजित लकडे, सुरेशकुमार चाटे आदी अधिकारी, अंमलदार सहभागी झाले होते. रॅलीची सुरुवात पोलिस आयुक्तालयातून झाली. पुढे सात रस्ता, रंगभवन, पोलिस मुख्यालय, अशोक पोलिस चौकी, संत तुकाराम चौक, गुरुनानक चौकमार्गे पुन्हा पोलिस आयुक्तालय या मार्गाने १० किलोमीटर रॅली काढण्यात आली.

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