पुणे

Navale Bridge Accident : प्रकल्प कागदावर अन जीव कवडीमोल

नवले पुलाच्या परिसरात होणारे अपघात टाळण्यासाठी म्हणून दीर्घकालीन उपाययोजना करणार, नवले पूल-वडगाव पूलला जोडणारा नवा पूल उभारला जाणार.
Navale Bridge Accident

Navale Bridge Accident

sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे - नवले पुलाच्या परिसरात होणारे अपघात टाळण्यासाठी म्हणून दीर्घकालीन उपाययोजना करणार, नवले पूल-वडगाव पूलला जोडणारा नवा पूल उभारला जाणार, समतल विगलक करणार अशा अनेक घोषणा तीन वर्षापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. त्याचा आराखडा तयार करून तो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
pune
accident
Bridge
Project
Paper

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com