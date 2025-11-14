Navale Bridge Accident : प्रकल्प कागदावर अन जीव कवडीमोल

पुणे - नवले पुलाच्या परिसरात होणारे अपघात टाळण्यासाठी म्हणून दीर्घकालीन उपाययोजना करणार, नवले पूल-वडगाव पूलला जोडणारा नवा पूल उभारला जाणार, समतल विगलक करणार अशा अनेक घोषणा तीन वर्षापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. त्याचा आराखडा तयार करून तो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता..प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षात एका इंचाचे काम या अपघातप्रवण क्षेत्रात झाले नाही. प्रकल्प कागदावरच राहिले असून, नागरिकांना मात्र जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. तीन वर्षात दीर्घकालीन प्रकल्प झाले असते तर गुरुवारी (ता. १३) झालेला भीषण अपघात टळला असता.साताऱ्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरचा ब्रेक निकामी झाल्याने नवले पूल परिसरात मृत्यूचे तांडव माजले होते. यात १७ गाड्यांचा चक्काचूर झालाच. पण आठ जाणांचा जीव गेला. वाहनाला लागलेल्या आगीतून बाहेर पडण्याची संधीही न मिळाल्याने प्रवासी जिवंत जळाले आहेत. य भयानक अपघातामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. मृत्यूचा सापळ्यातून नवले पुलाची सुटका कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..२०२२ मध्ये केला होता आराखडानवले पूल येथे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याच पडसाद पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उमटले होते. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), महापालिका प्रशासन यांच्यावर टीकेची झोड उठवत उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती.तत्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात एनएचएआय, महापालिका, पोलिस, पीएमआरडीए आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल असे सांगितले होते. त्यानुसार पुढील आठ दिवसात ही बैठक महापालिकेत पार पडली..त्यामध्ये एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसात या ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या दीर्घकालीन व अल्पकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. दीर्घकालीन उपाययोजनांना मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. एनएचएआयला आठ दिवसांनी मुदत दिली होती.पण प्रत्यक्षात दोन महिन्यांनी याचा आराखडा महापालिकेला प्राप्त झाला. त्यावर महापालिकेत पुन्हा एकदा बैठक पार पडली. एनएचएआयने या आराखड्यामध्ये अपघात टाळण्यासाठी नवले पूल ते वडगाव पूल या दरम्यान नवीन पूल बांधून तो राष्ट्रीय महामार्ग जोडला जाईल असे नमूद केले होते..त्यामुळे अवजड वाहतूक या पुलावरून निघून गेल्याने खालच्या बाजूला मोठे अपघात होणार नाहीत असा दावा केला होता. यासह या आराखड्यात सेवा रस्त्याची कामे करणे, महामार्गावरील पंक्चर बंद करणे, अतिक्रमण काढणे अशा अल्पकालीन उपाययोजनाही यात सुचविण्यात आलेल्या होत्या..प्रत्यक्षात काम नाहीच२०२२ मध्ये महापालिकेत झालेल्या बैठकीत एनएचएआयने आराखडा हा आराखडा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठवून तो मंजूर करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी नवले पुलाच्या आराखड्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, काही दिवसानंतर हा विषय मागे पडला. गेल्या तीन वर्षात नवले पूल, वडगाव पूल, भुमकर पूल या परिसरात अनेक अपघात झाले. अनेकांचा बळी गेला आहे. पण या ठिकाणी प्रस्तावित केलेला नवीन पूल अस्तित्वात आलेला नाही..तीन केलेली अल्पकालीन कामे- महापालिकेतील बैठकीत अल्पकालीन उपाययोजना सुचविल्या होत्या- ती कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला- नर्ऱ्हे येथील स्मशानभूमीची जागा ताब्यात घेऊन सेवा रस्त्याचे काम पूर्ण झाले.- रात्रीच्या वेळी वाहन चालकांना रस्ता लक्षात येण्यासाठी थ्रीडी थर्मोप्लास्टिकचे पट्टे मारले- नवले पूल ते दरी पुलापर्यंत नो पार्किंग- ब्लॅक स्पॉटच्या ठिकाणी पथदिवे लावणे- महामार्गावर प्रत्येक ५०० मीटरवर रंबलर टाकणे, कॅट आय लावले- सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन व अतिक्रमणांवर कारवाई करणे- नवले पुलाखालील वाहतूक नियोजन करणे- सकाळी गर्दीच्या वेळेत ८ ते ११ वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.