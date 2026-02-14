पुणे

Navale bridge accident: पुण्यात नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात; महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू

Tragic Hit-and-Run at Navale Bridge 19-Year-Old College Student Killed: या प्रकरणी त्‍याच्‍या सहप्रवासी मैत्रिणीने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार तरुणी आणि नितीन हे महाविद्यालयात शिक्षण घेत होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Pune Latest News: नवले पुलाकडून कात्रजकडे जात असताना प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या आराम बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू झाला. तर या अपघातात त्‍याच्‍यासोबत असलेली दुचाकीवरील सहप्रवासी तरुणी जखमी झाली. हा अपघात गुरुवारी (ता. १२) रात्री पावणे दहा वाजता झाला असून याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अज्ञात बसचालकाविरोधात गुन्‍हा दाखल केला आहे.

Dangerous road conditions near Navale Bridge

