Navale bridge accident: पुण्यात नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात; महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू

Pune Latest News: नवले पुलाकडून कात्रजकडे जात असताना प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या आराम बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू झाला. तर या अपघातात त्याच्यासोबत असलेली दुचाकीवरील सहप्रवासी तरुणी जखमी झाली. हा अपघात गुरुवारी (ता. १२) रात्री पावणे दहा वाजता झाला असून याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अज्ञात बसचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .नितीन जुनवणे (वय १९, रा. धायरी फाटा, सिंहगड रस्ता) असे मृत्युमुखी पडलेल्या दुचाकीस्वार तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी त्याच्या सहप्रवासी मैत्रिणीने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार तरुणी आणि नितीन हे महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून घटनेच्या दिवशी दोघे नवले पूल परिसरातून कात्रजकडे निघाले होते. .त्यावेळी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या आराम बसने दुचाकीला डाव्या बाजूने धडक दिली. यावेळी नितीनचा रुग्णालयात उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. तर बसचालक अपघातानंतर पसार झाला. त्याचा पोलिसांकडून शोध सूरू असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रियांका निकम करत आहेत..दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यातल्या १३ तारखेला नवले पुलावर भीषण अपघात झाला होता. त्यानंतर या परिसरात वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. १३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला. दोन कंटेनरची समोरासमोर धडक झाली. रस्त्याने येणाऱ्या अनेक गाड्या कंटेनरने उडवून दिल्या. यामुळे गाड्यांना आग लागली आणि अनेक जणांचा जागीच मृत्यू झाला. नवले पुलावर आतापर्यंत अनेक अपघात घडले आहेत.