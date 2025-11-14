पुणे

Navale Bridge Accident : नवले पूल परिसर महामार्ग ‘डेथ झोन’! पाच वर्षांत अपघातांची मालिका सुरूच

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल परिसर मागील पाच वर्षांत शहरातील सर्वात धोकादायक ठिकाण बनला आहे.
navale bridge accident

navale bridge accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल परिसर मागील पाच वर्षांत शहरातील सर्वात धोकादायक ठिकाण बनला आहे. सतत घडणाऱ्या अपघातांमुळे हा भाग अक्षरशः ‘डेथ झोन’ बनला आहे. रस्ते अभियांत्रिकीतील चुका, अवजड वाहनांची ढिसाळ तपासणी आणि वेगावरील नियंत्रणाचा अभाव या बाबींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
death
Bridge
Declare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com