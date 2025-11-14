Navale Bridge Accident : नवले पूल परिसर महामार्ग ‘डेथ झोन’! पाच वर्षांत अपघातांची मालिका सुरूच

पुणे - पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल परिसर मागील पाच वर्षांत शहरातील सर्वात धोकादायक ठिकाण बनला आहे. सतत घडणाऱ्या अपघातांमुळे हा भाग अक्षरशः ‘डेथ झोन’ बनला आहे. रस्ते अभियांत्रिकीतील चुका, अवजड वाहनांची ढिसाळ तपासणी आणि वेगावरील नियंत्रणाचा अभाव या बाबींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..पाच वर्षांतील काही भीषण अपघात -१) ३० नोव्हेंबर २०२० : ट्रेलरचा ब्रेक निकामीतीव्र उतारावरून वेगाने येणाऱ्या ट्रेलरचा ब्रेक निकामी झाला आणि वाहन अनियंत्रितपणे अनेक वाहनांना धडकले. या अपघाताने नवले पुलावरील अभियांत्रिकी त्रुटी समोर आल्या.२) २० नोव्हेंबर २०२२ : ४८ वाहनांना धडकनवले पुलाजवळ एका टँकरने अनेक वाहनांना ठोकर दिल्याने किमान ३० जण जखमी झाले होते. या भीषण अपघातात ४८ वाहनांचे नुकसान झाले होते.३) १७ ऑक्टोबर २०२३ : धावत्या ट्रकला आगतांत्रिक बिघाडामुळे ट्रकला अचानक आग लागली. आगीमुळे वाहतूक काही तास ठप्प राहिली.४) ३ मे २०२५ : ब्रेक निकामी झाल्याने अपघातजड वाहनाचा ब्रेक निकामी होऊन झालेल्या या अपघाताने २०२० नंतरही स्थितीत कोणताही बदल झाला नाही. रस्त्याचा उतार आणि तपासणी यंत्रणेतील त्रुटी येथे पुन्हा उघड झाल्या.५) १३ नोव्हेंबर २०२५ : कंटेनर-कार भीषण अपघातभरधाव कंटेनरने मोटारीला पाठीमागून दिलेल्या धडकेत आठ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने ‘सुधारित महामार्ग’ ही घोषणा कितपत फोल आहे, हे पुन्हा समोर आले..भीषण अपघातानंतरही प्रशासकीय यंत्रणा ढिम्मच -या सर्व घटनांमध्ये मिळून १६ जणांचा मृत्यू, शंभराहून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. इतकी जीवितहानी झाल्यावरही महामार्ग व्यवस्थापन, महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), वाहतूक पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) यांनी केलेल्या उपाययोजना नावालाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..महामार्गावरील त्रुटीअभियांत्रिकीतील घातक त्रुटी, तीव्र उताराचे चुकीचे डिझाईनअवजड वाहने फिटनेसशिवाय रस्त्यावरब्रेक निकामी झाल्याने अपघातांची पुनरावृत्तीवेगनियंत्रणाचा अभाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.