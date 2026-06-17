Navale Bridge: नवले पुलावरील अपघातांना बसणार आळा! लवकरच सुरू होणार नवा पर्यायी मार्ग; प्रवाशांना मोठा दिलासा

पुण्यातील नवले पुलावर वारंवार मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्याने प्रवाशांमध्ये चिंता वाढली होती. तीव्र उतार, वाहनांची प्रचंड संख्या आणि सततची वर्दळ यामुळे हा पूल धोकादायक ठरत आहे. कोल्हापूर, सातारा येथून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी हा पूल महत्त्वाचा आहे. मात्र, आता या पुलावरील भार कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पर्याय उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे अपघातांचा धोका कमी होण्यास मदत होईल..रिंग रोडचा ६४ किलोमीटरचा टप्पा प्राधान्याने पूर्ण होणारउर्से ते कासार-अंबोली दरम्यानचा ६४ किलोमीटरचा रस्ता हा नवले पुलाला पर्यायी मार्ग म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. खेडशिवापूर टोल नाक्याच्या पुढे शिवरेपासून कासार-अंबोलीपर्यंत २२ ते २५ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोडचा भाग प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. हे काम एक ते दीड वर्षाच्या आत पूर्ण झाल्यास साताऱ्याकडून येणारी सर्व जड वाहने नवले पुलावरून न येता थेट पौड येथील कासार-अंबोली मार्गे पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे वर जाऊ शकतील. यामुळे नवले पुलावरील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होईल..एमएसआरडीसीचा पश्चिम रिंग रोड प्रकल्प वेगाने प्रगती करतमहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या पुढाकाराने पश्चिम भागातील रिंग रोड प्रकल्प वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पात पाच टप्प्यांमध्ये काम हाती घेण्यात आले आहे. पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातून मुंबईकडे जाणारी सर्व वाहतूक पुणे शहरातून न जाता थेट या रिंग रोड मार्गे मुंबईला पोहोचू शकेल. यामुळे पुण्यातील वाहतूक दाब कमी होण्यासोबतच प्रवास वेळ आणि इंधन खर्चातही बचत होईल..Pune Lake City : पुण्यात ‘लेक सिटी’ प्रकल्पाला गती; पाषाण, कात्रज, जांभुळवाडी तलावांसाठी सर्वंकष मास्टर प्लॅनची तातडीची तयारी.दोन टप्प्यांत काम; भूसंपादन पूर्णएमएसआरडीसीने या प्रकल्पासाठी दोन टप्प्यांमध्ये काम सुरू केले आहे. पश्चिम भागातील रिंग रोडसाठी भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पाच टप्प्यांत काम देण्यात आले. या प्रकल्पात आठ बोगदे, तीन छोटे पूल, दोन मोठे पूल आणि खडकवासला धरणाच्या बॅकवॉटरवरून अर्धा किलोमीटर लांबीचा विशाल पूल बांधण्यात येणार आहे. सर्व टप्प्यांतील काम एकाच वेळी सुरू करण्यात आले असून, भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ या तालुक्यांतून हा रिंग रोड जाणार आहे..४० टक्के काम पूर्ण; टप्पा २ मध्ये वेगवान प्रगतीसध्या पश्चिम भागातील पाचही टप्प्यांतील रिंग रोडचे काम ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. यातील टप्पा क्रमांक २ मध्ये केमसेवाडी ते मोरेवाडी दरम्यानचा २० किलोमीटर लांबीचा भाग ४२ टक्के पूर्ण झाला आहे. या टप्प्यात दोन मोठे बोगदे, दोन छोटे पूल आणि पाच पादचारी भुयारी मार्ग बांधण्यात येत आहेत. बोगद्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, पुलांच्या पिलर्स उभारणी पूर्ण झाली आहे. लवकरच स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..प्रवाशांसाठी दिलासादायक विकासहा रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि मुंबई-कोल्हापूर महामार्गावरील प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होईल. विशेषतः जड वाहनांसाठी नवले पुलावरील भार हलका होऊन अपघातांची संख्या घटेल. प्रवाशांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असून, एमएसआरडीसीने घेतलेल्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..Pune Ring Road : पश्चिम रिंगरोडचे काम वेगात! केमसेवाडी ते मोरेवाडीपर्यंत ४२ टक्के काम पूर्ण; बोगद्यांचे काम अंतिम टप्प्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.