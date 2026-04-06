Pune News: नवले पुलावर आता आधुनिक पहारा; पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडले सीसीटीव्ही, हायस्पीड गॅन्ट्री कॅमेरे

पुणे: नवले पूल परिसरातील अपघात आणि वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने १४ सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि तीन 'हायस्पीड गॅन्ट्री कॅमेरे' बसविले आहेत. हे कॅमेरे थेट पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडले आहेत, ज्यामुळे २४ तास प्रत्यक्ष वेळेतील निरीक्षण (रिअल-टाइम मॉनिटरिंग) शक्य होईल आणि अपघात झाल्यास तत्काळ मदत मिळेल.नवले पूल परिसरात अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने विविध टप्प्यांवर प्रयत्न केले. काही दिवसांपूर्वी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि 'हायस्पीड गॅन्ट्री कॅमेरे' बसविले. .नवले पुलाचा उतार आणि जड वाहनांची वर्दळ लक्षात घेता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या पट्ट्यातील वेगमर्यादेत मोठी कपात केली आहे. यापूर्वी ६० किमी प्रतितास असलेली वेगमर्यादा आता ४० किमी प्रतितास करण्यात आली..या नवीन वेगमर्यादेचे फलक संपूर्ण मार्गावर लावण्यात आले असून, ४० पेक्षा जास्त वेगाने धावणाऱ्या वाहनांवर सीसीटीव्हीद्वारे आपोआप दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे..अपघात रोखण्यासाठी उपायवाहनांचा वेग नैसर्गिकरीत्या कमी करण्यासाठी २० मिमी उंचीचे 'रंबल स्ट्रिप्स' कात्रज बोगद्यापासून नवले पुलापर्यंत बसविण्यात आले.वाहनचालकांना हवामान, रस्ता आणि वाहतुकीची 'रिअल-टाइम' माहिती देण्यासाठी तीन नवीन डिजिटल बोर्ड लावले जात आहेत.रस्त्यावर रिफ्लेक्टिव्ह कॅट-आइज, लेन मार्किंग, ब्लिंकर्स आणि अपघाती क्षेत्राचे इशारा फलक लावून हा मार्ग सुरक्षित केला.."नवले पूल परिसरातील अपघात रोखण्यासाठी आम्ही तत्काळ प्रतिसाद प्रणालीवर भर दिला आहे. येथे लावण्यात आलेले कॅमेरे पोलिस यंत्रणेशी जोडले आहेत. 'रंबल स्ट्रिप्स' आणि डिजिटल बोर्डमुळे चालकांना उतारावर नियंत्रण राखण्यास मदत होईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता सीसीटीव्हीद्वारे २४ तास नजर ठेवणे शक्य झाले आहे."- संजय कदम, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे