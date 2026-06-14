Pune: नवले पूल परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य; गटारांच्या स्वच्छतेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; वाहतूक कोंडीची शक्यता

धायरी: कात्रज-देहूरोड बायपास मार्गावरील कात्रज ते नवले पूल दरम्यान दोन्ही बाजूंनी पावसाळी गटारांची उभारणी करण्यात आली आहे. मात्र, नवले पूल परिसरातील गटारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडारोडा, माती आणि प्लॅस्टिक कचरा साचल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे..येत्या काही दिवसांत पावसाळा सुरू होण्याची शक्यता असून, गटारांमध्ये साचलेला राडारोडा आणि कचरा वेळेत हटविला नाही तर पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. यापूर्वीही येथे पाणी साचल्याने दुचाकीस्वारांचे अपघात झाले असून, सेवा रस्त्यांवरील खड्डे पाण्याखाली गेल्याने धोका वाढण्याची शक्यता आहे. हा मार्ग अत्यंत वर्दळीचा असल्याने प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे..Nitin Gadkari : पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय तयार? वाहनांबाबत गडकरींची मोठी अपडेट, मारुतीनंतर MG, टोयोटाही आणणार नवीन कार.नवले पूल परिसर हा अत्यंत वर्दळीचा वाहतूक मार्ग असून दररोज हजारो वाहनांची येथे ये-जा असते. त्यामुळे या परिसरात पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचल्यास वाहनांची गती मंदावून मोठी वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. गटारांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. पावसाळ्यापूर्वी विशेष मोहीम राबवून हा राडारोडा न हटविल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.."गटारे बांधूनही त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात राडारोडा आणि कचरा साचलेला आहे. पावसाळ्यापूर्वी साफसफाई न झाल्यास पाणी रस्त्यावर येऊन वाहतुकीची समस्या निर्माण होईल."- मनोज कुटे, नागरिक"पावसाळी गटारांची नियमित साफसफाई करण्यात येत असून दैनंदिन कचरा व राडारोडा उचलण्याचे काम सुरू आहे. नवले पूल परिसरातील गटारांमध्ये साचलेला राडारोडाही पुढील दोन दिवसांत हटविण्यात येणार आहे."- सुरेखा भणगे, सहाय्यक आयुक्त, धनकवडी सहकारनगर, क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.