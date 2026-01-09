पुणे

Navale Bridge : नवले पुलाजवळ १९ वर्षीय तरुणाकडून गावठी कट्टा व जिवंत काडतूस जप्त!

Illegal Firearm Seized : नवले पुलाजवळ पोलिसांनी संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून गावठी कट्टा व जिवंत काडतूस जप्त केले. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Youth Detained Near Navale Bridge During Police Check

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नवले पुलाजवळ पोलिसांनी १९ वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेत त्याच्याकडून गावठी कट्टा आणि जिवंत काडतूस जप्त केले. त्याच्याविरुद्ध बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

police
pune
crime
police investigation
illegal arms and substances

