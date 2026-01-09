Navale Bridge : नवले पुलाजवळ १९ वर्षीय तरुणाकडून गावठी कट्टा व जिवंत काडतूस जप्त!

पुणे : नवले पुलाजवळ पोलिसांनी १९ वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेत त्याच्याकडून गावठी कट्टा आणि जिवंत काडतूस जप्त केले. त्याच्याविरुद्ध बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .नवले पुलाकडून कात्रजकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर, राजमाता उद्यानासमोर गुरुवारी (ता. ८) दुपारी एक तरुण संशयास्पदरीत्या थांबल्याची माहिती पोलिस अंमलदार मितेश चोरमोले, सागर बोरगे आणि अभिनय चौधरी यांना मिळाली. तपासादरम्यान, पोलिसांना अभिषेक कैलास दांगट (वय १९, रा. वृंदावन विश्व, तानाजी नवले इंडस्ट्रीजवळ, पुणे) हा तरुण आढळून आला. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडून सुमारे ५० हजार रुपये किमतीचा एक गावठी बनावटीचा कट्टा आणि एक जिवंत काडतूस मिळून आले. .Loni Kalbhor Police : लोणी काळभोर पोलिसांकडून तपासातील यशानंतर मुद्देमाल वितरण; नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान!.या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी अभिषेक दांगटला अटक केली आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, परिमंडळ- दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल खिलारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी, अण्णा दराडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.