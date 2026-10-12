शिरूर परिसरात घुमला संबळाचा नाद

शिरूर, ता. ११ : आदिशक्तीच्या वैविध्यपूर्ण रूपांच्या भव्य मिरवणुका, सोबत पारंपारिक वाद्यांचा जल्लोष... टाळ - मृदुंगांचा गजर तर कुठे ठेका धरायला लावणारा संबळ - तुणतूण्याचा बाज... शहर व परिसरात शारदीय नवरात्रोत्सवाला उत्साही वातावरणात सुरुवात झाली. सार्वजनिक ठिकाणी विविध रूपांच्या माध्यमातून तर घरोघरी घटस्थापनेच्या माध्यमातून लक्ष्मीची पावले उमटली...
पाषाणमळा टेकडीवरील रेणुकामाता, सरदार पेठेतील चामुंडादेवी, आडत बाजारातील शितळा माता, जोशीवाडीतील महालक्ष्मी, गुजरमळ्यातील तुळजाभवानी, लाटेआळीतील दुर्गादेवी, सिद्धार्थनगरमधील अंबिका माता, सुभाष चौकातील यल्लम्मादेवी, काचीआळीतील लक्ष्मीमाता तसेच भवानी मातेच्या मंदिरात पारंपारिक पद्धतीने शारदीय नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली. रेणुकामाता मंदिरावर व पाषाणमळा टेकडीवर रोषणाई केली असून, नऊ दिवस विविध धार्मिक विधींचे आयोजन केले आहे.
शहरात दहा सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळे असून विविध सामाजिक, धार्मिक उपक्रमांनी हा सोहळा साजरा केला जातो. विविध मनोरंजनाचे कार्यक्रम तसेच विविध स्पर्धांचे आयोजनही केले आहे. सुभाष चौकातील आझाद हिंद गणेश मंडळाने अंबिका माता, प्रोफेसर कॉलनीतील एकता मित्र मंडळाने दुर्गामाता, बी. सी. हौसिंग सोसायटीतील दर्शक मित्र मंडळाने जगदंबा माता, त्रिमूर्ती महिला मित्र मंडळाने तुळजाभवानी, काचीआळीतील जय भवानी मित्र मंडळाने दुर्गामाता, साईनगर मित्र मंडळाने भवानी माता, अंबिकामाता मित्र मंडळाने अंबिकामाता, इंदिरानगरमधील जय माता दी मित्र मंडळाने महालक्ष्मी, छत्रपती संभाजीनगर मधील जय भवानी नवरात्रोत्सव मंडळाने तुळजाभवानी, आदिशक्ती महिला मंडळाने परमेश्वरी देवीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली आहे. लाटेआळीत माजी नगरसेविका पूजाताई जाधव यांनी दुर्गादेवीची तर खारामळ्यातील महिला मंडळाने अंबिकामातेची प्रतिष्ठापना केली आहे.
दरम्यान, बाबूरावनगरमधील जय भवानी मित्र मंडळाने दुर्गामातेची प्रतिष्ठापना केली असून, बाफणानगरमध्ये नवदुर्गा भजनी मंडळाने टाळ - मृदुंगाच्या गजरात दुर्गादेवीची प्रतिष्ठापना केली. तर्डोबाची वाडी येथील जोगेश्वरी, गोलेगाव जवळील कृष्णामाई आणि सतरा कमानी पुलाजवळील शिवची आई या आदिशक्तीच्या मंदिरांमध्येही सकाळपासून भाविकांची, भगिनींची दर्शनासाठी गर्दी झाली होती. या ठिकाणी नवरात्रात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
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