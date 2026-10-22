मांडवगण फराट्यात नवरात्र मिरवणुकीत दोन गटांत हाणामारी

मांडवगण फराटा, ता. २२ : येथील आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक सार्वजनिक नवरात्र महोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीदरम्यान वर्गणीच्या वादातून दोन गटांत हाणामारी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २०) रात्री साडेनऊच्या सुमारास वाघेश्वर मंदिरासमोर घडली. या घटनेत दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. एका गटाने धक्काबुक्की, मारहाण व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे, तर दुसऱ्या गटाने कोयता आणि कुऱ्हाडीच्या दांड्याने मारहाण केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
पोलिसांकडे दाखल झालेल्या फिर्यादीनुसार, आकाश सुरेश खोमणे (वय २६, रा. मांडवगण फराटा) यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मिरवणूक सुरू असताना हरिओम खोमणे याने त्यांना धक्काबुक्की केली. त्यावेळी मंडळातील काही कार्यकर्त्यांनी मध्यस्थी करून वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही वेळाने संबंधित व्यक्ती पुन्हा मिरवणुकीत आल्या आणि धक्काबुक्की करू लागल्या. त्या वेळी हरिओम खोमणे याने कमरेचा चाकू काढून धाव घेतली. या गोंधळात अनिल ऊर्फ आकाश दादा जाधव यांना मारहाण करून दुखापत केली. तसेच शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दत्ता खोमणे, सुनील खोमणे, गोरख खोमणे, हरिओम खोमणे, हरी खोमणे आणि कृष्णा खोमणे यांच्याविरोधात तक्रार देण्यात आली आहे.
दुसऱ्या गटातील सुनील शिवाजी खोमणे (वय ४१, रा. मांडवगण फराटा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचा मुलगा हरिओम, पुतणे हरी व कृष्णा यांना शुभम खोमणे याने देवीच्या मिरवणुकीत नाचण्यासाठी बोलावले होते. मात्र, मिरवणुकीत आल्यानंतर वर्गणी दिली नसल्याचे कारण सांगून त्यांना नाचण्यास विरोध करण्यात आला आणि मिरवणुकीतून बाहेर ढकलल्यानंतर वाद वाढला. आकाश खोमणे, योगेश खोमणे, संदेश भंडलकर यांच्यासह अन्य व्यक्तींनी मुलगा व पुतण्यांना धक्काबुक्की करून शिवीगाळ व दमदाटी केल्याचे सुनील खोमणे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. अनिल दादा जाधव हा मासे कापण्याचा कोयता घेऊन आल्याचा, तर अजय ऊर्फ चंद्रकांत खोमणे याने कुऱ्हाड उलटी धरून तिच्या दांड्याने हरिओमच्या पायावर मारल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आकाश खोमणे, योगेश खोमणे, संदेश भंडलकर, सुयोग खोमणे, प्रमोद भंडलकर, आनंद खोमणे, मारुती खोमणे, अजय ऊर्फ चंद्रकांत खोमणे, श्रीकांत खोमणे, शेखर खोमणे, अनिल जाधव, विशाल जेजुरकर आणि समीर खोमणे या एकूण १३ जणांविरोधात सुनील खोमणे यांनी तक्रार दिली आहे. दोन्ही गटांतील जखमींनी मांडवगण फराटा येथील सरकारी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर पोलिसांकडे तक्रारी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार एस. पी. खबाले करत आहेत.
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