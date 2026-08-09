पुणे

खंडाळा - नायगाव येथे झेंडावंदन कार्यक्रमावर बहिष्कार नाही - सरपंच

खंडाळा - नायगाव येथे झेंडावंदन कार्यक्रमावर बहिष्कार नाही - सरपंच
Published on

नायगाव परिसरात
ध्वजवंदन होणार

खंडाळा, ता. ९ : नायगाव (ता. खंडाळा) येथे राष्ट्रीय कार्यक्रम असणाऱ्या ध्वजवंदन कार्यक्रमावर कसलाही बहिष्कार नसल्याचे प्रशासक तथा सरपंच स्वाती जमदाडे जाहीर केले आहे. मात्र, नायगाव येथील प्रस्तावित भूसंपादन प्रक्रियेला ग्रामपंचायत प्रमुख म्हणून विरोध असून, प्रसंगी यासाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचप्रमाणे नायगाव व सांगवी येथे हा ध्वजवंदन कार्यक्रम दिमाखात होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
--------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

cultural events in Maharashtra
flag hoisting ceremony Naygaon
Naygaon events 2023
National Flag Ceremony Naygaon
community programs in Naygaon
local celebrations in Maharashtra
how to participate in Naygaon events
Naygaon village news
Naygaon flag hoisting schedule
Naygaon Panchayat updates
flag hoisting significance in India
Naygaon tourism attractions
Naygaon village overview
Maharashtra independence celebrations
Naygaon public gatherings
नायगाव ध्वजवंदन कार्यक्रम
नायगाव ग्रामपंचायत मुद्दे
नायगाव कार्यक्रम २०२३
नायगाव खर्च कमी
नायगाव विचारधारा
नायगाव राष्ट्रीय कार्यक्रम
नायगाव परिसरातील माहिती
नायगाव तात्काळ बातम्या
नायगाव लोकांच्या समस्या
नायगाव सरकारी योजनांचे फायदे
Marathi News Esakal
www.esakal.com