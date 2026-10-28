Water Crisis: नाझरेतील साठ्यात १२ टक्क्यांनी घट; ४० गावांवर पाणीसंकटाची छाया गडद; काटेकोर नियोजन करण्याचे आव्हान

जेजुरी : दुष्काळ आणि वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेमुळे नाझरे (मल्हारसागर) धरणातील पाणीसाठा महिनाभरात १०० दशलक्ष घनफुटांनी म्हणजेच १२.६९ टक्क्यांनी घटला आहे, अशी माहिती पाटबंधारे विभागावाचे वरिष्ठ लिपिक विश्वास पवार यांनी दिली. दरम्यान, धरणावर अवलंबून असलेल्या जेजुरीसह ४० गावांवर पाणीसंकटाची छाया गडद झाली असून, उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. पुरंदर व बारामती तालुक्यांतील मोठ्या भूभागासाठी नाझरे धरण हे प्रमुख जलस्रोत आहे..जेजुरी शहराव्यतिरिक्त नाझरे, कोळविहिरे व मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तसेच माळशिरस योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सुमारे ३० ते ४० गावांना याच धरणातून पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा केला जातो. यंदाच्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीत परिसरातील अन्य स्थानिक जलस्रोत पूर्णपणे आटल्याने या सर्व गावांची भिस्त केवळ नाझरे धरणावरच अवलंबून आहे. .त्यातच वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढल्याने पाणीसाठा अधिकच झपाट्याने कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. धरणातील उपलब्ध पाणी पुढील जुलै महिन्यापर्यंत पुरवायचे असल्याने पाण्याचा अपव्यय कटाक्षाने टाळावा, पाणीपुरवठ्याचे योग्य वेळापत्रक आखावे आणि उपलब्ध साठ्याचा काटकसरीने वापर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे..धरणातील प्रत्यक्ष वापरण्यायोग्य पाणीसाठा लक्षात घेऊन संबंधित सर्व यंत्रणांनी तातडीने समन्वयाने नियोजन करावे, असे नागरिक सुचवित आहेत. प्रशासनाने आतापासूनच पाणीसाठ्याचे नियमित निरीक्षण करून ठोस उपाययोजना केल्यास भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता नक्कीच कमी करता येईल..त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुढील पावसाळ्यापर्यंत संपूर्ण परिसराचा पाणीपुरवठा सुरळीत राहील, याची खात्री करावी, अशी आग्रही मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.धरणाची सद्य:स्थिती एकूण क्षमता : ७८८ दशलक्ष घनफूट सध्याचा साठा : ६८८ दशलक्ष घनफूट मृतसाठा धरून टक्केवारी : ८७. ३१ मृतसाठा वगळून टक्केवारी : ८२.९९ गाळमिश्रित पाणी : अंदाजे १०० दशलक्ष घनफूट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.