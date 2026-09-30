NCC Modern Skills: एनसीसी’ छात्रांना मिळणार ड्रोन, सायबर सुरक्षेचे धडे

प्रज्वल रामटेकेपुणे : ‘राष्ट्रीय छात्र सेना’ (एनसीसी) म्हणजे केवळ कवायत, शिस्त आणि शारीरिक कसरती, असा सर्वसामान्य समज आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार ‘एनसीसी’ने आता कात टाकली असून, ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टानुसार छात्रांना भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज केले जात आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, नेतृत्व, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि सामाजिक बांधिलकी यांसारख्या क्षेत्रांत छात्रांना प्रशिक्षण दिले जात आहे, अशी माहिती ‘एनसीसी’चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी दिली..लेफ्टनंट जनरल वत्स यांनी पुणे एनसीसी ग्रुप मुख्यालयाला भेट देऊन विविध उपक्रम आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यावेळी महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी उपस्थित होते. दरम्यान लेफ्टनंट जनरल वत्स यांनी प्रशिक्षण शिबिरातील छात्रांशी त्यांनी संवाद साधला. शिस्त, नेतृत्व, निःस्वार्थ सेवा आणि जबाबदार नागरिकत्व ही मूल्ये आत्मसात करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बदलते तंत्रज्ञान आणि देशाच्या गरजांनुसार एनसीसीच्या प्रशिक्षणातही सातत्याने बदल करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..लेफ्टनंट जनरल वत्स म्हणाले, ‘‘भविष्यात शेती, वाहतूक, संरक्षण यांसह विविध क्षेत्रांत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. हे लक्षात घेऊन छात्रांना नागरी उड्डाण महासंचालनालयाची (डीजीसीए) मान्यताप्राप्त ड्रोन प्रशिक्षण दिले जात आहे. तसेच ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड आयटी’च्या (एनआयएलईटी) माध्यमातून सायबर सुरक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणातून छात्रांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळण्याबरोबरच त्यांच्या रोजगारक्षमतेतही वाढ होण्यास मदत होणार आहे.’’.कवायतीपेक्षा कौशल्य विकासाला महत्त्वएनसीसीच्या एकूण प्रशिक्षणापैकी कवायतीसाठी केवळ तीन ते पाच टक्के वेळ दिला जातो. उर्वरित प्रशिक्षणामध्ये लष्करी कौशल्यांसह सामाजिक सेवा, समुदाय विकास, नेतृत्व, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि चिकित्सक विचार यांचा समावेश आहे. त्यामुळे छात्रांना केवळ शिस्तबद्ध युवक म्हणून नव्हे, तर भविष्यातील जबाबदार नागरिक म्हणून घडविण्यावर भर दिला जात आहे. ‘नशामुक्त भारत’, ‘क्षयरोगमुक्त भारत’, ‘एक पेड माँ के नाम’ आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या उपक्रमांतून सामाजिक प्रश्नांशी छात्रांना जोडले जात आहे. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेतही एनसीसी छात्रांना सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे,’’ असेही लेफ्टनंट जनरल वत्स यांनी सांगितले..विस्तारापेक्षा सक्षमीकरणावर लक्षगेल्या १२ वर्षांत देशातील एनसीसी छात्रांची संख्या १३ लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढली आहे. तसेच महिला छात्रांना अधिक संधी देण्यावरही एनसीसीचा भर आहे. सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था एनसीसी सुरू करण्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, केवळ संख्या वाढविण्याऐवजी आता उपलब्ध व्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आमचा भर असल्याचे लेफ्टनंट जनरल वत्स यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, महाराष्ट्रातील एनसीसीच्या मुलींनी सलग तीन वर्षे पंतप्रधान मेळाव्यात ‘अखिल भारतीय सर्वोत्कृष्ट छात्र’ हा बहुमान मिळवल्याचे कौतुक त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.