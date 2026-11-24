- प्रज्वल रामटेकेपुणे - राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांकडून राष्ट्रीय छात्र सेनेत (एनसीसी) सहभागी होण्यासाठी मोठी मागणी होत असतानाच, निधी आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्रातील एनसीसीचा विस्तार रखडला आहे. राज्यातील दोन हजारांहून अधिक शाळा आणि महाविद्यालये एनसीसीच्या तुकडीच्या प्रतीक्षेत आहेत..मात्र, आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने नवीन संस्थांना एनसीसीमध्ये सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रासाठी विस्ताराच्या दृष्टीने मंजूर असलेल्या जागा (कोटा) रिक्त राहत असल्याने त्या गुजरातसह अन्य राज्यांकडे हस्तांतरित होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.राज्यात सध्या दोन हजारांहून अधिक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये एनसीसीचे काम सुरू आहे. मात्र, आणखी तेवढ्याच संस्था प्रतीक्षा यादीत आहेत. देशभरात एनसीसी छात्राची संख्या वाढविण्याचे उद्दिष्ट एनसीसी राष्ट्रीय महासंचालनालयाने ठेवले आहे. त्यानुसार राज्यातही विस्ताराला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, आवश्यक कर्मचारी आणि निधी उपलब्ध नसल्याने नवीन संस्थांचा समावेश रखडला आहे. जळगाव, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली आणि चंद्रपूर येथील काही शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नवीन युनिट सुरू करण्याचे नियोजनही थांबविण्यात आले आहे..महाराष्ट्रातील विविध एनसीसी गट आणि युनिटसाठी किमान एक हजार १६५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या केवळ ४५५ कायमस्वरूपी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ७० टक्के कर्मचारी वाहनचालक, शिपाई आणि इतर सहाय्यक पदांवरील आहेत. दैनंदिन कामकाज, आर्थिक व्यवहार आणि खरेदी प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या लिपिक संवर्गातील जवळपास ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. काही युनिटमध्ये तर एकही लिपिक उपलब्ध नाही. गेल्या चार वर्षांपासून कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती झालेली नाही. मे २०२४ मध्ये राज्य सरकारने एनसीसीच्या विस्ताराला मंजुरी दिली; मात्र त्यानुसार संचालनालयाचा सुधारित आकृतिबंध अद्याप मंजूर झालेला नाही..दरम्यान, महाराष्ट्रातील विस्तारासाठी मंजूर असलेल्या जागा रिक्त राहत असल्याने त्या अन्य राज्यांना देण्याचा विचार राष्ट्रीय महासंचालनालयाकडून सुरू आहे. गुजरातने या जागा मिळविण्याची तयारी दर्शविली आहे. तेथे एनसीसीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था आणि प्रशिक्षण अकादमी उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील प्रशासकीय अडचणी लवकर दूर न झाल्यास महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या काही जागा गुजरात किंवा अन्य राज्यांकडे वर्ग होऊ शकतात..कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकलेकायमस्वरूपी भरतीअभावी एनसीसीच्या कामकाजासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सध्या मंजुरी असलेल्या २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन थकीत आहे. तर, आणखी २०५ कर्मचाऱ्यांना अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे मनुष्यबळाच्या कमतरतेबरोबरच उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे..सात अकादमींची आवश्यकता...प्रत्येक एनसीसी गटासाठी एक याप्रमाणे राज्यात सात प्रशिक्षण अकादमी उभारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे पाच ते सहा एकर जागेत ‘छावा’ अकादमीचे काम सुरू आहे. मात्र, या अकादमीसाठीही आवश्यक निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. प्रशिक्षणासाठी मैदाने, अडथळा प्रशिक्षण, शस्त्र प्रशिक्षण आणि ड्रोन प्रशिक्षणाच्या सुविधा उभारण्यासाठी प्रत्येक अकादमीसाठी किमान १५ एकर जागा आवश्यक आहे. त्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..‘राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांचा एनसीसीला मोठा प्रतिसाद आहे. दर आठवड्याला अनेक संस्था एनसीसीच्या तुकडीसाठी विचारणा करतात. मात्र, आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसताना नवीन छात्रांची नोंदणी करणे योग्य ठरणार नाही. एनसीसी म्हणजे केवळ संस्थेच्या नावापुढे लावण्याचा शिक्का नाही, तर विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविणारी चळवळ आहे. त्यांना गणवेश, प्रशिक्षण आणि विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून योग्य संधी देता येत नसेल, तर केवळ संख्या वाढविण्याचा उपयोग काय? त्यामुळे नाइलाजाने विस्तार थांबवावा लागला आहे.’- मेजर जनरल विवेक त्यागी, अतिरिक्त महासंचालक, एनसीसी (महाराष्ट्र).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.