NCC Students: एनसीसी’ छात्रांसाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे दरवाजे खुले: ड्रोन, सायबर कौशल्यासह नेतृत्वगुणांना कंपन्यांकडून पसंती

पुणे, : लष्करी प्रशिक्षणापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) छात्रांना आता बदलत्या रोजगारविश्वासाठी आणि भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, चिकित्सक विचार, सांघिक काम आणि नेतृत्वगुणांचे धडे गिरवलेल्या या छात्रांसाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील रोजगाराचे दरवाजेही खुले होत आहेत. याबाबतचे विशेष प्रयत्न ‘एनसीसी’ महासंचालनालयाकडून सुरू आहेत, अशी माहिती ‘एनसीसी’चे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी दिली..लेफ्टनंट जनरल वत्स म्हणाले, ‘‘एनसीसीमध्ये केवळ कवायत किंवा लष्करी प्रशिक्षणावर भर दिला जातो, हा समज आता मागे पडला आहे. छात्रांना भविष्यातील विविध क्षेत्रांत उपयोगी ठरणारी आधुनिक कौशल्ये देण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेच्या प्रशिक्षणाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ड्रोन हाताळणीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या छात्रांना भारतीय नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचे अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यामुळे छात्राकडे शिक्षणासोबतच एक अतिरिक्त आणि प्रमाणित कौशल्य असेल.कंपन्यांकडून एनसीसी छात्रांना विशेष मागणीविशिष्ट कौशल्य असलेल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळासाठी अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी थेट एनसीसीशी संपर्क साधला आहे. एनसीसीमध्ये प्रशिक्षण घेतलेला विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतो, तेव्हा तो विद्यमान छात्र नसतो. मात्र, एनसीसीकडे अशा माजी छात्रांचे मोठे जाळे आणि माहिती उपलब्ध असते. एखाद्या कंपनीला विशिष्ट राज्यात मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास, संबंधित एनसीसी संचालनालय, गट (ग्रुप) आणि बटालियनच्या माध्यमातून त्या पात्र माजी उमेदवारांपर्यंत रोजगाराची माहिती पोहोचवली जात आहे. कंपन्यांना आवश्यक मनुष्यबळ शोधण्यात या माहितीचा मोठा उपयोग होत आहे..इंटर्नशिप आणि संरक्षण उद्योगात नव्या संधी‘पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने’च्या माध्यमातून एनसीसीने कॉर्पोरेट कंपन्यांशी संवाद सुरू केला आहे. इंटर्नशिप ही थेट नोकरी नसली तरी ती विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे व्यासपीठ अधिक व्यापक करण्याचा एनसीसीचा प्रयत्न आहे. तसेच, देशात संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची पार्श्वभूमी असलेल्या एनसीसी छात्रांना या क्षेत्रात मोठी संधी मिळू शकते. एनसीसीच्या प्रशिक्षणामुळे छात्राच्या व्यक्तिमत्त्वात रुजलेली शिस्त, नेतृत्व आणि सांघिक कामाची सवय त्यांना कॉर्पोरेट करिअरसाठीही पूरक ठरत आहे..रोजगारासाठी माजी छात्रांचे विस्तीर्ण जाळेएनसीसीमध्ये दरवर्षी देशभरातून सुमारे चार ते पाच लाख नवीन छात्र येतात. सद्यःस्थितीत देशभरात सुमारे २० लाख छात्र आहेत. दोन-तीन वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून हे छात्र विविध क्षेत्रांत जातात. सशस्त्र दलात जाणाऱ्या छात्रांसाठी विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहेच; परंतु आता कॉर्पोरेट आणि नागरी क्षेत्रातही कौशल्याच्या आधारे त्यांना संधी मिळाव्यात, यासाठी या माजी छात्रांच्या जाळ्याचा प्रभावी वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.‘‘एनसीसी छात्रांमध्ये रुजविले गेलेले नेतृत्वगुण, चारित्र्य आणि शिस्त यामुळे त्यांना रोजगार मिळवताना मोठी मदत होत आहे. ‘एनसीसी’च्या माध्यमातून केवळ सैन्य भरतीच नव्हे, तर माजी विद्यार्थ्यांसाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील रोजगाराचे दरवाजे उघडत आहेत.’’- लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स, महासंचालक, एनसीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.