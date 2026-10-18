भोर आगारात महिला, ज्येष्ठांसाठी एनसीएमसी कार्ड सुविधा सुरू

हिर्डोशी, ता. १८ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सवलत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ ऑक्टोबरपासून नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) अनिवार्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भोर एसटी आगारात पात्र लाभार्थ्यांसाठी कार्ड नोंदणी व वितरण प्रक्रिया सुरू केली आहे. भोर व परिसरातील प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आगार व्यवस्थापक राजेंद्र उबाळे यांनी केले आहे.
एसटी महामंडळामार्फत महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत दिली जाते. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता एनसीएमसी कार्ड उपयुक्त ठरणार आहे. भोर आगारामध्ये दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत हे कार्ड काढून देण्याची व्यवस्था केली आहे. कार्ड काढण्यासाठी २०० रुपये शुल्क निश्चित केले असून, प्रवाशांना आगारात जाऊन आपली नोंदणी करता येणार आहे.
हे कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी महामंडळाने विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. प्रवाशांना वाहक, आगार किंवा ऑनलाइन माध्यमातून कार्ड रिचार्ज करता येईल. या सुविधेमुळे प्रवासादरम्यान होणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारात सुलभता येणार आहे. महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ घेणे अधिक सोपे व्हावे, या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याचे उबाळे यांनी स्पष्ट केले. तरी जास्तीत जास्त प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
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