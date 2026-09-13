‘एनसीएमसी’ कार्डचे रिचार्ज वाहकाकडूनच करा अन् पैसे वाचवा
सवलतीच्या तिकिटांसाठी कार्ड नोंदणीची पावती असल्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी ''एनसीएमसी'' स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केले आहे. १ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या या नियमात प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने काही दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. तसेच, हे कार्ड रिचार्ज करताना खासगी एजंटऐवजी थेट एसटी वाहकाकडून (कंडक्टर) रिचार्ज केल्यास प्रवाशांचा आर्थिक फायदा होणार असल्याचे समोर आले आहे.
सवलतीच्या तिकिटांसाठी मुदतवाढ अन् सुधारित नियम १४ सप्टेंबरपर्यंत मॅन्युअल सवलत: मशीनद्वारे कार्ड रीड होण्यात तांत्रिक अडचणी आल्यास प्रवाशांना १४ सप्टेंबरपर्यंत पूर्वीप्रमाणे मॅन्युअली सवलतीचे तिकीट दिले जाईल.
३० सप्टेंबरपर्यंत पावतीवर प्रवास : ज्या प्रवाशांनी कार्डसाठी नोंदणी केली आहे मात्र अद्याप कार्ड मिळालेले नाही, त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी पावती दाखवून सवलतीचा प्रवास करता येईल.
१ ऑक्टोबरपासून पूर्ण सक्ती : १ ऑक्टोबरपासून सर्व पात्र महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी केवळ ''एनसीएमसी'' कार्डचाच वापर करावा लागेल.
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खासगी एजंट की एसटी वाहक;
कोणाकडून रिचार्ज करणे फायदेशीर?
एनसीएमसी कार्ड रिचार्ज करताना खाजगी एजंटकडून अतिरिक्त सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) कापले जात असल्याने प्रवाशांच्या कार्डवर कमी शिल्लक (बॅलन्स) जमा होते. याउलट, एसटी वाहकाकडून (कंडक्टर) रिचार्ज केल्यास कमी सेवा शुल्कामुळे प्रवाशांना अधिक बॅलन्स मिळतो. यामुळे वाहकाकडे रिचार्ज करणे अधिक फायदेशीर ठरत आहे.
रिचार्ज रक्कम आणि मिळणारा निव्वळ बॅलन्स (तुलनात्मक तक्ता) :
रिचार्ज रक्कम वाहकाकडे मिळणारा बॅलन्स एजंटकडे मिळणारा बॅलन्स होणारा फायदा
५० ४९.४७ ३७.६७ ११.८०
१०० ९८.९४ ८७.१४ ११.८०
२०० १९७.८८ १८६.०८ ११.८०
५०० ४९४.७० ४८२.८९ ११.८१ १००० ९८९.४० ९७७.५८ ११.८२
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