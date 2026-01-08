पुणे

NCP Ajit Pawar Party : ‘राष्ट्रवादी’चे आता तीन जिल्हाध्यक्ष; संभाजी होळकर, विठ्ठल शिंदे, राजेंद्र कोरेकर यांच्यावर जबाबदारी

राष्ट्रवादी काँग्रेसने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तीन जिल्हाध्यक्षांची केली नियुक्ती.
sambhaji holkar, vittal shinde and rajendra korekar

sambhaji holkar, vittal shinde and rajendra korekar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे शहरात दोन अध्यक्षांची नियुक्ती केल्यानंतर जिल्ह्यातही अशीच पद्धत अवलंबली आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तीन जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संभाजी होळकर, विठ्ठल शिंदे आणि राजेंद्र कोरेकर यांची नियुक्ती केली असल्याचे बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
NCP
Party
District President

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com