NCP Ajit Pawar Party : ‘राष्ट्रवादी’चे आता तीन जिल्हाध्यक्ष; संभाजी होळकर, विठ्ठल शिंदे, राजेंद्र कोरेकर यांच्यावर जबाबदारी

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे शहरात दोन अध्यक्षांची नियुक्ती केल्यानंतर जिल्ह्यातही अशीच पद्धत अवलंबली आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तीन जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संभाजी होळकर, विठ्ठल शिंदे आणि राजेंद्र कोरेकर यांची नियुक्ती केली असल्याचे बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले..नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पद रिक्त होते. इंदापूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नाराज झालेल्या प्रदीप गारटकर यांनी तडकाफडकी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर तिघांची जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. तिन्ही जिल्हाध्यक्षांना चार ते पाच तालुक्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे..त्यानुसार बारामती, दौंड, इंदापूर आणि पुरंदर या चार तालुक्यांसाठी संभाजी होळकर यांची नियुक्ती केली आहे. मावळ, मुळशी, राजगड आणि भोर या चार तालुक्यांची जबाबदारी विठ्ठल शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तर, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर आणि हवेली या तालुक्यांसाठी राजेंद्र कोरेकर यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे..संभाजी होळकर हे जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती असून, पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत. पक्षाचे बारामती तालुकाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. विठ्ठल शिंदे हे मावळ पंचायत समितीचे माजी सभापती असून, पक्षाच्या जिल्हा उपाध्यक्षपदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे काही दिवस होती..तसेच, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य म्हणून देखील त्यांनी काम केले आहे. राजेंद्र कोरेकर यांनी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष, त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघाची निरीक्षक म्हणून संघटनात्मक जबाबदारी, तर सध्या प्रदेश सरचिटणीसपदाची जबाबदारी कोरेकर पाहिली होती..काही दिवसांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील. ज्याठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये आहे, त्या निवडणुका अगोदर होण्याची शक्यता आहे. पुण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यात जिल्हाध्यक्ष नसल्याने तीन जणांची जिल्हाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे.- अजित पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.