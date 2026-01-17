पुणे

Shashikant Shinde : जिल्हा परिषदेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र! अजितदादांच्या साथीने निवडणूक लढवणार; शशिकांत शिंदेंची मोठी घोषणा

NCP Unity Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गट एकत्र लढणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिली.
कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
माळेगाव : राज्यात ज्या पद्धतीने महानगरपालीकांच्या निवडणूकांना राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टीबरोबर आम्ही एकत्र आलो, त्याच पद्धतीने आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूकांमध्येही आम्ही अजितदादांबरोबर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणूकांमध्ये भाजपने प्रचंड पैशांचा वापर केला, नको त्या गोष्टी करून निवडणूका जिंकल्या आहेत, असे मत राष्ट्रवादी काॅग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

