NCP Party : पुणे निवडणुकीसाठी अखेर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला; उमेदवारांना थेट मिळणार एबी फॉर्म

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, या दोन्ही पक्षांमध्ये पिंपरी चिंचवड पाठोपाठ पुणे महापालिका निवडणुकही एकत्र लढविण्यावर अखेर सोमवारी शिक्कामोर्तब झाले. तब्बल दोन दिवस चाललेल्या जागा वाटपाच्या वाटाघाटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १२५, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने ४० जागा लढविण्याचा फॉर्म्युला दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आला. दरम्यान, जागा वाटपाचा तिढा सोडविण्यात आलेला असला तरीही उमेदवारांची यादी शेवटच्या क्षणापर्यंत गुलदस्त्यातच ठेवून बंडखोरीवर नियंत्रण आणण्यावर दोन्ही पक्षांनी भर दिला आहे..महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीला डावलून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्र निवडणूक लढणार होते, मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटप व चिन्हाच्या कारणावरून प्रारंभ बोलणी बिनसली.रविवारी रात्रीनंतर मात्र दोन्ही राष्ट्रवादीमधील अंतर्गत घडामोडींना कमालीचा वेग येऊन अखेर पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आले. त्यानंतर वेळ न दवडता दोन्हीकडील नेत्यांनी जागा वाटपाच्या चर्चेस सुरुवात केली..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही रविवारी बारामतीमधील कार्यक्रमास हजेरी लावल्यानंतर रात्री उशिरा तातडीने पुणे गाठले. त्यानंतर रविवारी रात्रीपासून ते सोमवारी सकाळपर्यंत जागा वाटपाबाबत चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या. उपमुखमंत्री पवार, शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अंकुश काकडे, विशाल तांबे यांच्यात बैठक झाली. त्यामध्ये जागा वाटपाचे गणित अखेर सोडविण्यात आले..असा आहे जागा वाटपाचा फॉर्म्युला, चिन्हाचा प्रश्नही सुटला !उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत जागा वाटपाचा तिढा सोडविण्यात आला. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने १२५, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने ४० जागा अशा एकूण १६५ जागा लढविण्याचे निश्चित करण्यात आले.त्यामध्ये एका प्रभागात जर ३ उमेदवार घड्याळ चिन्हाचे असतील आणि एक उमेदवार तुतारी चिन्हावर निवडणूक लढणार असेल तर, तिथे चारही उमेदवार घड्याळ याच चिन्हावर निवडणूक लढतील, तर ज्या प्रभागात ३ तुतारीचे उमेदवार असतील आणि एक घड्याळाचा उमेदवार असेल तर तिथे चारही उमेदवार तुतारी याच चिन्हावर निवडणूक लढतील..याबरोबरच एखाद्या प्रभागात २ घड्याळ आणि २ तुतारीचे उमेदवार असतील, तर त्या ठिकाणी उमेदवारांच्या सहमतीने एका चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार उमेदवारांवर सोपविण्यात आला आहे. चिन्हाबाबतची ही रचना केवळ मतदारांचा गोंधळ उडू नये आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना त्याचा फायदा घेता येऊ नये, याचा विचार करून दोन्ही पक्षांनी ही रणनिती आखली आहे..दोन्ही पक्षाकडून उमेदवारी यादी जाहीर नाहीच !भाजपकडून उमेदवार यादी जाहीर ना करता थेट उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आले होते. भाजप प्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर न करण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार अखेरपर्यंत यादी जाहीर न करता बंडखोरीवर नियंत्रण आणण्याचे नियोजन पक्षाने केले आहे..तर, उपमुखमंत्री पवार यांच्याकडून सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत उमेदवारी यादी अंतिम करून त्यानंतर उमेदवारी निश्चित झालेल्या उमेदवाराकडे थेट एबी फॉर्म पोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे देखील निश्चित करण्यात आले आहे..