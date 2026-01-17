NCP Party : कमी जागा राष्ट्रवादीच्या जिव्हारी; भाजपच्या लाटेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या मातब्बर उमेदवारांना पराभव

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात आघाडी घेणारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष निकालात मात्र पिछाडीवर पडला. महापालिकेच्या २०१७ मध्ये मिळालेल्या जागांपैकी निम्म्या जागा गमावण्याची नामुष्की पक्षावर आली.भाजपच्या लाटेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या मातब्बर उमेदवारांना पराभवास सामोरे जावे लागले. महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याची सल मनाला बोचणारी असली तरीही, पक्षाच्या पिछेहाटीवर आता आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. .राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या फुटीनंतर लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला मतदारांनी चांगला कौल दिला होता, तर विधानसभेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला जनतेने स्वीकारले होते. त्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू होती.दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणे, प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा, महाविकास आघाडीबरोबर न जाण्याबाबत घडलेल्या नाट्यमय घडामोडी यामुळे पक्ष कायम चर्चेत राहिला. सुप्रिया सुळे यांचे अचानक प्रचारातून गायब होणे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुकीची सूत्रे हाती घेत प्रचाराला गती देणे या घटनांची देखील चर्चा झाली..दरम्यान, ऐनवेळी अजित पवार यांनी भाजपच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवत प्रचारामध्ये जीव ओतला. त्यामुळे प्रारंभी भाजपच्या बाजूने एकतर्फी असणारे वातावरण फिरले. पवार यांच्यासह सुप्रिया सुळे यांच्या सभा, रॅली, पदयात्रांमुळे राष्ट्रवादीला मतदारांकडून चांगला प्रतिसादही मिळू लागला होता. पवार यांच्या धारदार भाषणाची जोरदार चर्चा सुरू होती.पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला. त्यामुळे पक्षाला जास्त जागा मिळण्याची आशाही वाढली. मतदान झाल्यानंतरही राष्ट्रवादीला मतदारांचा कौल मिळण्याची चिन्हे होती. निवडणुकीमध्ये भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची थेट लढत होती. त्यामुळे दोन्ही पक्षामध्ये चांगलीच चुरस रंगण्याची शक्यता होती. निकालानंतर प्रत्यक्षात चित्र पालटले..राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने १६२ जागांवर उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी २४ ते २५ (काही प्रभागांची मतमोजणी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती) जागांवर दोन्ही राष्ट्रवादीला यश मिळाले असले तरीही बहुतांश जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला.२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीवेळी पक्षाने मिळविलेल्या ४२ जागांपर्यंत पोहोचता न येण्याची नामुष्की पक्षावर आली. विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पट्ट्यातही पक्षाला जबर फटका बसला..चुरशीची लढती भाजपच्या बाजूने एकतर्फी झाल्याचे चित्र अनेक प्रभागांमध्ये दिसले. पक्षाचे उमेदवार बहुतांश ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर असले तरीही, विजेत्या उमेदवारांचे वाढलेले मताधिक्य विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे. पक्षाचा हा पराभव नेत्यांसह कार्यकर्त्यांच्या जिव्हारी लागणारा ठरला आहे..तरीही, पक्षाची इतकी पीछेहाट कशी होऊ शकते? असा प्रश्न कार्यकर्ते, उमेदवारांबरोबरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांनाही पडला. पीछेहाट होण्याची कोणती कारणे आहेत, त्याचा शोध घेऊन भविष्यात पक्षाला पुन्हा बळकटी देण्यासाठी पक्षावर आता आत्मचिंतन करण्याची वेळ आल्याचे महापालिकेच्या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.