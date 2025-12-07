पुणे

Sharad Pawar: ‘आघाडी’चे सर्वाधिकार पवारांना! राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या बैठकीत निर्णय

Key Discussions in NCP Core Committee Meeting: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या कोअर समितीने आघाडीवर निर्णय सर्वाधिकार अध्यक्ष शरद पवार यांना दिला. महापालिका निवडणुकीसाठी चर्चा रंगली.
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करायची की नाही, या विषयावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ‘कोअर समिती’च्या बैठकीत शनिवारी जोरदार चर्चा झाली. आघाडी करण्यावरून उपस्थित पदाधिकारी, ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी जोरात भूमिका मांडली.

