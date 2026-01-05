Pune Political: राष्ट्रवादी कॉंग्रेस श. प गटाच्या ५ उमेदवारांवर पक्षाकडून शिस्तभंगाची कारवाई!

पुणे : संयुक्त आघाडी असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे उमेदवार असलेल्या ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडूनही काही जणांना उमेदवारी देण्यात आली होती. दरम्यान, शहरातील दोन प्रभागांमध्ये दोन्ही पक्षांचे उमेदवार समोरासमोर आल्यानंतर त्यांना माघार घेण्यास सांगूनही उमेदवारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आपल्या पाच उमेदवारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या घड्याळ चिन्हावरील उमेदवारांना पक्षाने आपला पाठिंबा दर्शविला आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामध्ये संयुक्त आघाडी झाली आहे. संयुक्त आघाडीमध्ये जागा वाटप, पक्षचिन्हाबाबत चर्चा झाली होती. मात्र ऐनवेळी दोन्ही पक्षांनी आपापल्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सांगून एबी फॉर्म दिले होते. परिणामी अनेक प्रभागात दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकमेकांसमोर आले होते. अखेर दोन्हीकडील नेत्यांनी बहुतांश उमेदवारांना सांगून माघार घेण्यास भाग पाडले होते. .Pune Municipal Election: पुण्यातील तुल्यबळ उमेदवारांमधील लढतीचा थरार बघाच...दरम्यान, नवी पेठ - पर्वती (प्रभाग २७) या प्रभागात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने धनराज जाधव (अ), दीपाली बारवकर (ब), अक्षता लांडगे (क), अशोक हरणावळ (ड) यांना घड्याळ चिन्हावर अधिकृत उमेदवारी दिली. तर, याच प्रभागामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून दिलीप अरूंदेकर (अ), अक्षदा गदादे (ब), अनिकेत ऊर्फ राकेश क्षीरसागर (ड) यांना उमेदवारी दिली होती. संयुक्त आघाडीमुळे अरुंदेकर, गदादे व क्षीरसागर यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने माघार घेण्याचे आदेश देऊनही त्यांनी पक्षाचा आदेश झुगारून लावला. याच पद्धतीने हडपसर गाव, सातववाडी (प्रभाग १६) या प्रभागामध्येही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने वैशाली बनकर (अ), वर्षा पवार (ब), कमलेश कापरे (क) व योगेश ससाणे (ड) यांना घड्याळ चिन्हावर उमेदवारी दिली होती. .या ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने भाग्यश्री जाधव व अविनाश काळे यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांनाही पक्षाने माघार घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनीही पक्षाचे आदेश डावलले. त्यामुळे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी अरूंदेकर, गदादे, क्षीरसागर, जाधव व काळे यांच्यावर पक्षाच्या शिस्तभंगाची कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.