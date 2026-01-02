पुणे

Pune Political : उमेदवारी नाकारताच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात खदखद; पुण्यात बैठकीत इच्छुकांचा गोंधळ!

NCP Sharad Pawar : उमेदवारी नाकारल्याने संतप्त झालेल्या इच्छुक उमेदवारांनी पुण्यात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यालयात जोरदार गोंधळ घातला. या घटनेमुळे पक्षातील अंतर्गत असंतोष उघड झाला असून बैठकही तत्काळ गुंडाळावी लागली.
Chaos at NCP Sharad Pawar Office Over Candidature Denial

Chaos at NCP Sharad Pawar Office Over Candidature Denial

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षातील उमेदवारी न मिळालेल्या उमेदवारांनी पक्षाच्या मार्केट यार्ड येथील कार्यालयात गोंधळ घातला. पक्षाच्या नेत्यांची बैठक सुरू असतानाच हा गोंधळ झाल्याने पक्षाची बैठक तत्काळ गुंडाळण्यात आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटपाचे निश्‍चित झालेल्या सूत्राचे पालन न करता दोन्ही पक्षांनी उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात एबी फॉर्मचे वाटप केले.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
pune
NCP
political
election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com