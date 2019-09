बारामतीत आचारसंहिता वेध लागताच राष्ट्रवादीने कसली कंबर

बारामती शहर : आचारसंहिता लागण्याचे वेध सुरु होताच बारामती विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्यावतीने मतदारसंपर्क मोहिम सुरु होत आहे. अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवासापासून म्हणजेच 13 सप्टेंबरपासून पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते गावनिहाय दौरे करुन मतदारांच्या गाठी भेटी घेणार आहेत. राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संभाजी होळकर यांनी ही माहिती दिली. बारामती विधानसभा मतदारसंघातून अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे उमेदवार असतील हे निश्चित आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रचारासाठी पक्ष व संस्थांचे पदाधिकारी आता कंबर कसून तयार आहेत. पाच वर्षात पवार यांनी या मतदारसंघाच्या विकासासाठी केलेली कामे मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासह मतदारसंघाचा कल जाणून घेण्याचेही काम राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी करणार आहेत. बारामतीत अजित पवार यांच्यापुढे कडवे आव्हान उभे करण्यासाठी भाजप व शिवसेनेचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. आजपर्यंत गेल्या 24 वर्षात अजित पवार यांना पराभूत करणे कोणालाच शक्य झालेले नाही. मोदी लाटेतही अजित पवार राज्यात विक्रमी मताधिक्याने विजयी झालेले होते, त्या मुळे यंदा विधानसभा जिंकणे हे आमचे ध्येयच नाही असे अगोदरच चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. आगामी लोकसभेच्या दृष्टीने भाजपने तयारी सुरु केलेली असल्याने यंदा तरी अजित पवार यांच्यापुढे फार तगडे आव्हान उभे राहू शकेल अशी परिस्थिती नाही. भाजप व शिवसेनेच्या वतीनेही अनेक जण अजित पवार यांच्या विरोधात लढण्यास इच्छुक असले तरी राज्य पातळीवर काय निर्णय होतो या वर बरेच काही अवलंबून आहे. अजित पवारांना बारामतीत अडकवून ठेवण्याची व्यूहरचना करण्याबाबत देखील हालचाली सुरु आहेत.

