प्रज्वल रामटेके पुणे : सैनिकी गणवेशाचे आकर्षण, देशसेवेचे स्वप्न आणि ते पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले अथक परिश्रम... एनडीएतील कठोर शारीरिक प्रशिक्षण, शिस्तबद्ध दिनचर्या आणि अभ्यासाचा ताण सांभाळत चार छात्रांनी शैक्षणिक गुणवत्तेतही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कोणाला वडिलांच्या हवाई दलातील सेवेने प्रेरणा दिली, तर कोणाला कुटुंबातील सैनिकी वातावरणाने लष्कराची वाट दाखवली. एका छात्राने प्रवेश परीक्षेतील सलग तीन अपयशांनंतर चौथ्या प्रयत्नात यश मिळविले, तर दुसऱ्या छात्राच्या कुटुंबातील तिन्ही भावंडांनी संरक्षण दलाची वाट निवडली. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) १५१ व्या तुकडीतील या चार गुणवंत छात्रांनी शैक्षणिक अभ्यासात अव्वल स्थान मिळवत रौप्यपदक पटकाविले. पदवीप्रदान सोहळ्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना आपल्या यशाचा प्रवास उलगडला..वडिलांच्या हवाई दलातील सेवेचा अभिमानमूळचा बिहारमधील असलेल्या प्रशांत कुमारचे वडील हवाई दलात कनिष्ठ आयोगित अधिकारी (जेसीओ) म्हणून कार्यरत आहेत. वडिलांची देशसेवेतील कारकीर्द जवळून पाहिल्याने लहानपणापासूनच संरक्षण दलांविषयी आकर्षण निर्माण झाल्याचे प्रशांतने सांगितले. तो म्हणाला, ‘‘आग्रा येथील केंद्रीय विद्यालयातून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पटणा येथील एनआयटी येथे काही काळ शिक्षण घेतले. त्यानंतर एनडीएमध्ये प्रवेशाचे ध्येय निश्चित करत कोणत्याही खासगी शिकवणीशिवाय प्रवेश परीक्षेची तयारी केली. मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आणि शिकविलेल्या प्रत्येक विषयाचा नियमित अभ्यास करणे, हीच माझ्या यशाची पद्धत होती. एनडीएतील सुरुवातीच्या काळात शारीरिक प्रशिक्षण आणि अभ्यासाचा ताण सांभाळणे आव्हानात्मक होते. मात्र, वरिष्ठ छात्रांचे मार्गदर्शन आणि नियमित सरावातून हा समतोल साधता आला. कुटुंबीय, शिक्षक, प्रशिक्षक आणि सहकाऱ्यांच्या प्रोत्साहनामुळे हे यश मिळाले असून, आता हवाई दलात अधिकारी म्हणून सेवा बजावण्याचे माझे ध्येय आहे.’’.एकाच कुटुंबातील तिन्ही भावंडे संरक्षण दलातराजस्थानमधील चित्तोडगड येथील गार्गी पालिवाल हिने एनडीएच्या १५१ व्या तुकडीत बी.एस्सी. कॉम्प्युटर सायन्स शाखेत प्रथम क्रमांक मिळवत कमांडंट रौप्यपदक आणि नौदलप्रमुख चषक पटकाविला. तिचा मोठा भाऊ भारतीय लष्करात कार्यरत असून बहीण सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालयात (एएफएमसी) वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे. गार्गी म्हणाली, ‘‘कुटुंबातील सैनिकी वातावरणातूनच संरक्षण दलात जाण्याची प्रेरणा मिळाली. एनसीसीमुळे लष्करी शिस्तीची ओळख झाली. सुरुवातीला कठोर शारीरिक प्रशिक्षण आव्हानात्मक होते. मात्र, प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळे आत्मविश्वास वाढला.’’ तर ‘‘तिन्ही मुलांनी देशसेवेची वाट निवडणे हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. मुलांना सैन्यात पाठविण्याचा निर्णय सोपा नव्हता; मात्र त्यांच्या इच्छेला कधीही विरोध केला नाही. ‘मुलांना ज्या क्षेत्रात जायचे आहे, तिथे जाण्यापासून त्यांना रोखू नका, तर प्रोत्साहन द्या,’’ असा संदेश गार्गीचे वडील दिनेश कुमार पालिवाल यांनी दिला..महिला छात्रांच्या यशातून मिळाला आत्मविश्वासदिव्या गोदारा हिला लष्करी सेवेचा कोणताही कौटुंबिक वारसा नाही. एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर या संधीविषयी तिच्या मनात विशेष आकर्षण निर्माण झाले. महाविद्यालयात असताना प्रवेश परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी झालेल्या संवादातून आपणही संरक्षण दलात अधिकारी होऊ शकतो, असा आत्मविश्वास तिला मिळाला. दिव्या म्हणाली, ‘‘एनडीएतील तीन वर्षांचा प्रवास आव्हानात्मक असला, तरी सहकाऱ्यांची साथ आणि एकमेकांना मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे तो संस्मरणीय ठरला. विशेषतः, आधीच्या दोन तुकड्यांतील महिला छात्रांकडून मोठी प्रेरणा मिळाली. प्रबोधिनीतील वरिष्ठांनी महिला आणि पुरुष छात्रांना समान प्रशिक्षण दिले. पाचव्या आणि सहाव्या सत्रातील विविध सराव व उपक्रमांमुळे सहकारी छात्रांशी अधिक जवळीक निर्माण झाली. आता लष्करात अधिकारी म्हणून देशसेवा करण्याचा माझा मानस आहे.’’.तीन अपयशांनंतर चौथ्या प्रयत्नात यशमूळचा हिमाचल प्रदेशातील आयुष कुमार याचे वडील लष्कराच्या अभियांत्रिकी विभागातून नुकतेच सेवानिवृत्त झाले आहेत. लहानपणापासून वडिलांचा गणवेश, त्यांना मिळणारा सन्मान आणि लष्करी शिस्त जवळून पाहिल्याने त्यालाही सैन्यात जाण्याची तीव्र इच्छा होती. बारावीनंतर एनडीए प्रवेश परीक्षेचे सलग तीन प्रयत्न अपयशी ठरले; मात्र त्याने हार न मानता चौथ्या प्रयत्नात यश मिळवले. आयुष म्हणाला, ‘‘सर्वसामान्य शाळेतून शिक्षण घेतल्यामुळे एनडीएतील कठोर दिनचर्या आणि शिस्तीशी जुळवून घेणे सुरुवातीला कठीण गेले. परंतु, पालकांचे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षकांच्या प्रोत्साहनामुळे प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःमध्ये सुधारणा करता आली. या यशाचे श्रेय पालक, शिक्षक आणि प्रशिक्षकांना असून, आता लष्करी अधिकारी म्हणून देशसेवा करण्यासाठी मी सज्ज आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.