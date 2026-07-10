Pune Garbage Collection : पालखी मार्गावरून पावणे तिनशे टन कचरा संकलन

पुणे - संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्ताने पालखी मार्गावर दिवसभर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. एका दिवसात पालखी मार्ग, मुक्कामस्थळे आणि वारकऱ्यांच्या वर्दळीच्या परिसरातून २७१.८४१ मेट्रिक टन कचऱ्याचे संकलन करण्यात आले. या मोहिमेत महापालिकेच्या १ हजार १२० सेवकांनी ही ‘सेवावारी’ केली. .घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने पालखी मार्गावरील स्वच्छतेसाठी 'पुणे प्रथम – सेवावारी २०२६' या उपक्रमांतर्गत विशेष नियोजन केले होते. वारकऱ्यांच्या मुक्कामस्थळांवर, विश्रांती केंद्रांवर, भोजन स्थळांवर तसेच पालखी मार्गालगत मोठ्या प्रमाणावर कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र पथके तयार केली होती..संकलित कचऱ्यामध्ये ५४.४६२ मेट्रिक टन ओला तर २१७.३७९ मेट्रिक टन सुका कचरा होता. यामध्ये प्लास्टिक, पॅकेजिंग साहित्य, पत्रावळ्या, पाण्याच्या बाटल्या आणि इतर घनकचऱ्याचा समावेश आहे. कसबापेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतून सर्वाधिक १०२.५५० मेट्रिक टन, त्या खालोखाल नगर रस्ता-वडगावशेरी ५०.३०० मेट्रिक टन, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रातून ४२.०२५ मेट्रिक टन, विश्रामबागवाडा क्षेत्रातून २१.९७० मेट्रिक टन, तर इतर क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतूनही मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे संकलन करण्यात आले.वारकऱ्यांना स्वच्छ वातावरण उपलब्ध व्हावे, दुर्गंधी किंवा अस्वच्छतेचा त्रास होऊ नये आणि पालखी मार्गावर आरोग्यविषयक कोणतीही समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दिवसभर सतत देखरेख ठेवली, असे उपायुक्त संतोष वारूळे यांनी सांगितले..स्वच्छता झाली की नाही?दोन्ही संतांच्या पालख्या या पाटील इस्टेट पासून शिवाजीनगर, गोपाळ कृष्ण गोखले पथ, डेक्कन जिमखाना या मार्गाने जातात. तसेच जंगली महाराज रस्त्यावरून हजारो वारकरी चालत जातात. या भागात मोठी गर्दी असते, खाद्यपदार्थांचे वाटपही होते. अनेक ठिकाणी रांगोळ्यांच्या पायघड्या घातल्या जातात. पण या भागाचा समावेश असलेल्या शिवाजीनगर घोलेरस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतून केवळ २.८४ मॅट्रिक टन कचरा गोळा केला आहे. त्यामुळे या भागात स्वच्छता झाली की नाही असाच प्रश्न उपस्थित राहात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.