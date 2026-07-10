पुणे

Pune Garbage Collection : पालखी मार्गावरून पावणे तिनशे टन कचरा संकलन

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्‍ताने पालखी मार्गावर दिवसभर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
pune garbage collection o palkhi route

pune garbage collection o palkhi route

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्‍ताने पालखी मार्गावर दिवसभर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. एका दिवसात पालखी मार्ग, मुक्कामस्थळे आणि वारकऱ्यांच्या वर्दळीच्या परिसरातून २७१.८४१ मेट्रिक टन कचऱ्याचे संकलन करण्यात आले. या मोहिमेत महापालिकेच्या १ हजार १२० सेवकांनी ही ‘सेवावारी’ केली.

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