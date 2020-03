Coronavirus : गरजा झाल्या सिमीत

पिंपरी - संचारबंदीच्या काळात पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक गृहिणींना आपल्या गरजा लक्षात आल्या आहेत. अनेकींनी आपली पूर्वीची जीवनशैली अवलंबली असून गरजा सिमीत झाल्याचे सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी घरात जीवनावश्यक वस्तूचा साठा केला. मात्र, हा साठा किती काळ टिकवायचा याचा अजून काही अंदाज नसल्याने गृहिणीनी आपल्या जीवनशैलीत बदल करत घरातील वस्तू जपून वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या विषयी प्रतिभा म्हणाली, ''घरातील विविध साहित्य वापरून नवनवीन पदार्थ बनविते. बाहेरचे खाणे पूर्ण बंद झाले आहे. घरात सर्वजण असल्याने एकत्र नास्ता, जेवण होते. तसेच साहित्य जपून वापरायचे असल्याने जास्त प्रमाणात स्वयंपाक बनवत नाही. त्यामुळे अन्न वाया जात नाही. गरजाही सिमीत झाल्या.'' दीपाली म्हणाली, ''नोकरी करत असल्याने खूप वेळ घरात मिळत नव्हता. मात्र, आता घरी असल्याने खर्च कमी झाल्याचे दिसते. अनावश्यक खरेदी बंद झाली.'' अर्चना म्हणाली, ''आठ एक दिवसांपूर्वी हात ढिला सोडून स्वयंपाक करत होते. आता हवे तेवढे रुचकर जेवण बनविते.'' स्वाती म्हणाली, ''घरी असल्याने गरजा कमी झाल्या. कमी वस्तू आणि साहित्याचा वापर करून चांगले राहता येते हे लक्षात आले. साठेबाजी न करता हवे तेवढेच आणते. त्यामुळे अनावश्यक खर्च बद झाला.''

Web Title: The need is limited by coronavirus