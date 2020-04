पुरंदरला 7000 जण जेवतात मदतीच्या घासातून...

सासवड (पुणे) : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाबाबत काळजी म्हणून पुरंदर तालुक्यात 63 हजार 900 कुटुंबांपर्यंत आशा वर्करांनी पोचून सर्वेक्षण आतापर्यंत पूर्ण केले आहे. तर सुमारे 7 हजार गरीब व गरजूंना रोजच्या जेवणाची व 9,425 गरजू कुटुंबांना महिन्याचे जीवनावश्यक किट्स वाटप झाले आहे, अशी माहिती तहसीलदार रुपाली सरनौबत यांनी आज दिली. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तहसीलच्या आवाहनानुसार... किट्स व अन्न वाटपात व शिक्षक संघ, होप व येवले फौंडेशन, ग्रामीण संस्था, विविध देवस्थाने, ज्युब्लिएंट, झेंडे फौंडेशन आदी संस्था व दानशूरांचा समावेश आहे. मास्क, सॅनेटायझर वाटप व निर्जंतुकीकरण कमानीतही अनेकांचा हातभार आहे; असे पत्रकार परिषदेत तहसीलदार सरनौबत यांनी स्पष्ट केले. परदेश प्रवास करुन आलेल्या पुरंदर तालुक्यातील 58 जणांचे 14 दिवसांसाठीचे राहत्या घरीच विलगीकरण (होम क्वारंटाइन) यापूर्वीच संपले. तरी मधल्या काळात कित्येक गावात बाहेर गावचे लोक आले; ही बाब गांभीर्याने घेत त्यांची ग्रामपंचायत व पोलीस पाटलांनी नोंद करुन ते होम क्वारंटाइनमध्ये राहतील, असे आदेश दिल्याचेही सांगितले. ते फिरताना दिसल्यास तक्रार करावी. त्यांच्यावर कारवाई होईल. आतापर्यंत आढळून आलेले 15 संशयितांची वेळोवेळी पुण्याला पाठवणी केली. हे सारे तपासणीत निगेटिव्ह ठरले. त्यामुळे अजूनही तालुका संसर्गापासून सुरक्षित आहे. पुणे जवळ आहे, लोक शिस्त पाळत नाहीत. संचारबंदीत ढिलाई झाल्याचे दिसते. यावर नियंत्रण नाहीत आल्यास कडक कारवाईचे व बंधनांचे पुढचे पाऊल उचलले जाईल; असेही तहसीलदारांनी कडक शब्दात जनतेला बजावले.

